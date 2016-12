Sprzedaż lodów to biznes typowo sezonowy, ale branża z pewnością nie zapada w kilkumiesięczny zimowy sen. Lodziarnie mają już za sobą podsumowanie tegorocznego lata i powoli przygotowują się do kolejnego. Dlatego nie ma przypadku w tym, że Hard – Ice – polska firma produkująca maszyny do lodów właśnie teraz, jesienią, wprowadza do swojej oferty kolejne propozycje.

Maszyna Eskimo dedykowana jest do produkcji tzw. lodowych świderków, znanych za sprawą największej w Europie sieci lodziarni franczyzowych „Lody Bonano”.



Jak podkreśla Paulina Czaplejewicz, manager sprzedaży w Hard – Ice, to najbardziej wydajna na rynku maszyna sprzęt ten wyróżniająca się znacznym zaawansowaniem technologicznym. - Zaledwie w ciągu godziny Eskimo możne wyprodukować prawie pół tysiąca porcji lodów. To zupełnie inny pułap i inna jakość, nieosiągalne dotąd przy użyciu maszyn o podobnej konstrukcji, również tych, które sami dotąd produkowaliśmy. Takich parametrów nie posiadało dotąd żadne urządzenie dostępne na rynku– przyznaje.

W maszynie zastosowano niespotykaną dotychczas budowę cylindrów wykorzystujących nowoczesny system „Multi point”. Zainstalowano w nim również autorski system „Hard - Ice Touch System” - czyli oprogramowanie sterujące jego pracą za pośrednictwem panelu dotykowego. Co ważne, ustawienia mogą być w pełni personalizowane.





- Warto przy tym zaznaczyć, że oprogramowanie nie tylko w zdecydowany sposób wpłynęło na efektywność, ale jednocześnie znacznie uprościło pracę. Dzięki niemu obsługa maszyny jest bardziej komfortowa, prostsza, szybsza i intuicyjna. Dostrzegą to zarówno doświadczeni lodziarze, ale i personel nowo otwartych punktów, który błyskawicznie opanuje prawidłowe sterowanie urządzeniem. Co ciekawe, projektując system bazowaliśmy zarówno na naszych dotychczasowych doświadczeniach, jak i uważnie wsłuchiwaliśmy się w opinie i sugestie płynące ze strony klientów – dodaje przedstawicielka Hard - Ice.



W Eskimo zainstalowano nową sprężarkę, co w połączeniu z wdrożonym całkiem nowym systemem sterującym jego pracą oraz wspomnianym rozwiązaniem w postaci „Multi Point” pozwoliło na wzrost wydajności. Dlatego docenią ją szczególnie te lodziarnie, przed którymi ustawiają się długie kolejki.

Przy pomocy Eskimo można wyprodukować lody w dwóch smakach oraz ich mix. Urządzenie posiada dwa 13-litrowe zbiorniki oraz dwa cylindry o pojemności 2 litrów każdy. Sprzęt wyposażono w noże ślimakowe oraz niezależny system chłodniczy obejmujący zbiorniki na masę lodową.

Nowe urządzenia Hard – Ice dostępne są w dwóch wariantach systemu chłodzenia: powietrznym lub wodnym. Do konstrukcji Eskimo – podobnie zresztą jak i innych maszyn tego producenta – wykorzystano podzespoły renomowanych marek gwarantujących niezawodną i stabilną pracę. Mowa tu m.in. o takich firmach jak Danfoss czy Siemens. Całość zamknięta zaś została w trwałej i estetycznej obudowie ze stali nierdzewnej.



Co więcej, Eskimo posiadają szereg ciekawych rozwiązań usprawniających i ułatwiających codzienną pracę lodziarni. Wśród nich wystarczy wymienić wspomniany już dotykowy panel sterujący z menu w języku polskim, dwa liczniki porcji, system nocnej konserwacji mieszanki czy regulację tempa wydawania porcji. Ale przede wszystkim należy też wspomnieć o innowacyjnym systemie pomiaru twardości loda, dzięki czemu finalny produkt odznacza się idealną konsystencją.

Ważne przy tym są też systemy bezpieczeństwa - takie, jak informacja o temperaturze w cylindrach i zbiornikach, czujnik niskiego poziomu masy, zabezpieczenia przed przemrożeniem masy, pomiar temperatury na każdym cylindrze oraz zastosowane w nich podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika.

Poza wydajnością, która jest bez wątpienia najważniejszą cechą Eskimo, maszyna wyróżnia się przy tym niezawodnością gwarantującą długoletnią i satysfakcjonującą pracę. Sprzęt jest dostępny niemal od ręki a na uwagę zwraca również jej cena – wyjątkowo konkurencyjna i atrakcyjna jak na parametry, którymi się odznacza.