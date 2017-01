Nieodłączny element dziecięcego Sylwestra

Zdaniem większości psychologów dziecięcych, ważne jest aby dziecko aktywnie uczestniczyło we wszystkich przygotowaniach do imprezy. To klucz do jego dobrego nastroju. Dzięki temu poczuje się ważne, a od wczesnych godzin porannych będzie w znakomitym humorze, podekscytowane dodatkowo oczekiwaniem na udział w „dorosłej” imprezie.

Warto również zadbać o odpowiednio kolorowe i “żywe”, karnawałowe dekoracje i dodatki. Baloniki, konfetti, papierowe czapeczki i trąbki, czyli wszystko, co pozwoli powitać nadchodzący rok radośnie i głośno. Najdzielniejszych malców, które dotrwają do północy można nagrodzić wspólnym oglądaniem fajerwerków i domowym pokazem zimnych ogni.

Na stoliku dziecięcym nie powinno wiać nudą, zarówno jeśli chodzi o przekąski, jak i serwis - warto wykorzystać powszechnie dostępną dziecięcą, jednorazową „zastawę” - kubeczki, talerzyki czy też obrus.

Nieodłącznym towarzyszem imprez organizowanych na przywitanie nadchodzącego roku jest oczywiście szampan - wiedzą to nawet dzieci. Idealnym uzupełnieniem zabawy dla najmłodszych może być zatem “Coco Jambo”, dostępny w unikalnych smakach na rynku - gumy balonowej, waty cukrowej i truskawki.

Łukasz Stoliński, brand manager marki mówi: - To jedyna taka noc w roku, więc chcemy mieć pewność, że nasz produkt będzie pasował do klimatu szalonej, dziecięcej zabawy pod każdym względem. Smak, wygląd butelki, etykieta - to wszystko zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby jak najlepiej trafić w gust małych smakoszy i ich rodziców. Cieszymy się, że nasz napój towarzyszy dzieciom w wielu mile wspominanych chwilach – jak urodziny czy bal karnawałowy, a w szczególności oczywiście również podczas tej najhuczniejszej zabawy w całym roku.

Co jasne nawet najbardziej wytrwały szkrab nie wytrzyma zabawy do białego rana, ale po tak fantastycznie zorganizowanym zakończeniu roku na pewno będzie z niecierpliwością wyczekiwał kolejnego Sylwestra.