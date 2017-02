Podlaski producent na targach BUDMA

Jak co roku, także i tym razem w lutym w Poznaniu zjawi się kilkadziesiąt tysięcy specjalistów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami, wymianą doświadczeń, pozyskiwaniem specjalistycznej wiedzy i przede wszystkim spotkaniami biznesowymi. I nie ma w tym niczego dziwnego – BUDMA uznawana przecież jest za najważniejsze spotkanie branży budowlanej w Polsce.

Co ciekawe, po raz pierwszy w historii w targach weźmie też udział podlaski producent kotłów CO, firma TIS Group: - Nasza sieć dystrybucji rozwija się w dynamicznym tempie. Cały czas przybywa również instalatorów i fachowców, którzy decydują się na nawiązanie z nami współpracy. Uznaliśmy więc, że to idealny moment, by pokazać się jeszcze szerszej publiczności – wyjaśnia Tomasz Mańczuk, prezes TIS Group.

I dodaje: Nie zamierzamy bowiem spoczywać na laurach, a dotychczasowe osiągnięcia to dla nas raczej pierwszy krok w realizacji naszych zamierzeń, a nie sukces sam w sobie.

Do tej pory podlaski producent swoją ofertę prezentował na regionalnych imprezach targowych. Firma od lat stale obecna jest również na innych tego typu wydarzeniach poza Polską – przede wszystkim za naszą wschodnią granicą. W ubiegłym roku jej przedstawiciele gościli m. in. na największych w regionie bałtyckim targach branżowych „Environment & Energy 2016” w Rydze.

Udział w takich imprezach przede wszystkim miał na celu umocnienie pozycji TIS Group na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie kotły sygnowane tą marką obecne są od wielu lat.

- Teraz zaś wszystkie siły kierujemy na rozwój rodzimej dystrybucji. Jesteśmy przekonani, że doświadczenia zdobyte na tym trudnym przecież terenie pozwolą nam oferować Polakom produkt znacząco odbiegający od innych pod kątem jakości i niezawodności – dodaje na koniec prezes TIS Group.

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2017, czyli uznawane za jedno z najważniejszych miejsc spotkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami, startują już w najbliższy wtorek 7. lutego. Impreza potrwa do 10. lutego.

W ramach wydarzenia zorganizowane zostaną m. in. I Forum Gospodarcze Budownictwa i Dni Inżyniera Budownictwa, VIII Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej czy Monteriada.