Odmładzanie przez nakłuwanie

Jak wyjaśnia przedstawicielka kliniki, terapia ta ma za zadanie pobudzać naturalne procesy regeneracyjne zachodzące w skórze: - Dzięki systemowi pulsujących igieł ułatwiającemu dostarczanie substancji czynnych do naskórka i skóry właściwej Dermapen zapewnia intensywną stymulację fibroblastów – mówi Bogumiła Redlarska, specjalistka kosmetologii.

I dodaje: Powstałe w ten sposób mikrourazy wykorzystują naturalne zdolności organizmu oraz wrodzoną zdolność skóry do fizjologicznej indukcji kolagenu, a kontrolowana precyzja urządzenia pozwala na wyodrębnienie trzech faz mechanizmu jego działania w procesie pobudzania komórek.

Wyraźnie widoczne efekty

W konsekwencji poprawie ulega unaczynienie skóry, a dzięki obecności nowego kolagenu jej struktura zostaje wzmocniona. Najbardziej widocznym efektem terapii jest wyraźne spłycenie zmarszczek, przede wszystkim ma więc ona na celu działanie antystarzeniowe. Ale nie tylko. Do tego dochodzi m. in. ujednolicenie kolorytu skóry, a także leczenie: blizn potrądzikowych, rozstępów, a nawet łysienia.

Przebieg zabiegu

- Cała procedura trwa ok. 30-45 minut. Pierwszym krokiem jest znieczulenie i dezynfekcja skóry. Później następuje mikronakłuwanie w zakresie od 0,5 mm do 2,5 mm. W ten sposób, po naniesieniu na skórę odpowiedniego preparatu wykonujemy kilka pasaży celem jak najdokładniejszego pokrycia leczonych powierzchni – opisuje przedstawicielka Renew Clinic.

W trakcie zabiegu widoczne jest równomierne zaczerwienie skóry, z możliwością punktowego krwawienia. Jednak mimo dość głębokiego nakłuwania nie dochodzi w tym wypadku do powstawania krwiaków i siniaków.

Krótki czas leczenia

Z kolei bezpośrednio po zakończonej terapii pacjent może odczuwać gorąco i lekkie pieczenie. Zalecane zatem jest stosowanie preparatow przyspieszających gojenie.

- Dzień po zabiegu można zaobserwować zaróżowienie i napięcie skóry – przypominające lekkie oparzenie słoneczne. To jednak absolutnie normalny objaw i nie ma tu powodów do zmartwień. Po 3-4 dniach pojawia się delikatne złuszczanie, zaś pełne efekty kuracji widoczne są po upływie około 7 dni – wyjaśnia specjalista z białostockiej Renew Clinic.

Jak zatem widzimy, zastosowanie Dermapenu nie wymaga dlugiego czasu leczenia i szybko mozemy powrocic do codziennych czynności. Warunkiem niezbędnym do powodzenia kuracji jest jednak korzystanie z usług specjalistów odpowienio przeszkolonych do przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem urządzenia do frakcyjnego mikronakłuwania skóry.