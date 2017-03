Targi rozpoczęły się w niedzielę - 26 lutego i potrwają do 1 marca. Odbywają się w nowoczesnej i doskonale wyposażonej stołecznej hali targowej MTPolska. Organizatorzy zapowiadają liczne konkursy, w których wezmą udział najlepsi fachowcy z branży. Będzie bogata oferta szkoleń i seminariów. Targi co roku skupiają uwagę czołowych firm oferujących maszyny i wyroby dla cukierników, piekarzy, lodziarzy ale też właścicieli kawiarni i restauracji. Wydarzenia tego typu stanowią zwykle znakomitą okazję do nawiązania współpracy z uwagi na specjalne oferty przygotowywane przez firmy wyłącznie z myślą o jego uczestnikach.

W tym roku na Expo Sweet nie mogło zabraknąć podlaskich przedsiębiorców. Hard - Ice to polski producent maszyn do lodów. W branży firma jest znana jako producent ekonomicznej i oszczędnej w eksploatacji maszyny do lodów tzw. twardych świderków. Ten rodzaj lodów zyskał masową popularność dzięki największej obecnie sieci lodziarni franczyzowych w Europie - Lody Bonano.

- Przygotowaliśmy specjalną „targową” ofertę, w której znaleźć można szereg atrakcyjnych promocji. Przez cały czas trwania imprezy zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, zapoznania się z oferowanymi produktami oraz uzgodnienia warunków ewentualnej współpracy – mówi Paulina Czaplejewicz, manager marki Hard – Ice.

Świderki to jej produkt flagowy, a wszystkie urządzenia używane przez lodziarnie pochodzą właśnie od tego polskiego producenta. Na Expo Sweet, Hard - Ice zaprezentuje całą swoją ofertę, ale w szczególności będzie promowała te nowości, które weszły w jej skład w ostatnim czasie.

- Nasza oferta to w sumie ponad 15 różnych typów i rodzajów urządzeń wykorzystywanych przez lodziarnie. Jednym z nich jest model Eskimo. To najbardziej zaawansowana i pełna niespotykanych dotąd, innowacyjnych rozwiązań maszyna. W ciągu zaledwie godziny Eskimo możne wyprodukować prawie pół tysiąca porcji lodów. To zupełnie inny pułap i inna jakość. Takich parametrów jak Eskimo nie posiadało dotąd żadne urządzenie dostępne w naszej bogatej ofercie – dodaje przedstawicielka firmy.

Oprócz maszyny Eskimo na targach cukierniczych Hard - Ice pochwali się kolejną nowością. To model Maxi Freeze, w którym zainstalowano innowacyjny system mrożenia „Multi point” - ten sam zresztą, który znalazł się pod obudową Eskimo. Maxi Freeze ma nową i bardziej wydajną sprężarkę.

- W tym przypadku opracowaliśmy konstrukcję, na którą branża lodowa czekała od lat. Sprzęt bowiem odznacza się zwiększoną wydajnością. Dzięki Maxi Freeze lodziarnia może pracować sprawniej, szybciej wydając kolejne porcje lodów swoim klientom – mówi Paulina Czaplejewicz i dodaje, że nowe modele urządzeń, które ostatnio trafiły do oferty Hard – Ice spotkały się ze znacznym zainteresowaniem osób prowadzących lodziarnie w kraju i zagranicą. Co ciekawe, zostały już poddane wymagającym testom przez lodziarnie działające na południu Europy – m.in. w Hiszpanii i Grecji.

- Gorąco zachęcamy zatem do odwiedzenia naszego stoiska i zapoznania się z ofertą targową firmy, dostępną jedynie podczas imprezy. Obiecujemy przy tym, że będzie na co popatrzeć i nikt nie odejdzie od nas zawiedziony – dodaje przedstawicielka Hard – Ice.

Kolejna podlaska firma, którą można spotkać na warszawskim Expo Sweet to LODZIARZ.pl - Centrum Zaopatrzenia Lodziarni i Cukierni. Podczas targów spółka prezentuje innowacyjną na rynku ofertę współpracy w ramach stworzonej z myślą o tegorocznym sezonie specjalnej Grupy Zakupowej.

Jak podkreśla Zbigniew Garbowski z hurtowni LODZIARZ.pl, to zupełnie nowe podejście do lodowego biznesu, jakiego do tej pory próżno było szukać na rynku. Współpraca w ramach grupy oznacza szereg profitów i korzyści dla jej członków.

- To kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu nasi partnerzy zyskają szansę zdynamizowania swojego biznesu i zwiększenia jego rentowności poprzez wyraźne obniżenie kosztów operacyjnych. Ten unikalny program partnerski gwarantuje dostęp do szerokiej oferty produktów i usług w konkurencyjnych cenach. W ofercie znalazły się przy tym korzystne warunki współpracy handlowej – podkreśla przedstawiciel firmy.

Poza możliwością zakupu produktów w ramach opracowanego z myślą o Grupie Zakupowej programu partnerskiego w cenach zarezerwowanych wyłącznie dla podmiotów, które do niej przystąpią, jej członkowie mogą również liczyć na specjalny limit kupiecki czy odroczone terminy płatności.

- Kolejna z propozycji, która znajduje się w rozbudowanym pakiecie usług Grupy Zakupowej, to wynajem maszyn do produkcji lodów na specjalnych i preferencyjnych warunkach. Dzięki temu nowoczesne urządzenia stanowiące podstawę wyposażenia każdej lodziarni będą dostępne już za jedyne 110 złotych netto miesięcznie – zachęca przedstawiciel firmy LODZIARZ.pl.

Hurtownia LODZIARZ.pl posiada w swojej ofercie produkty dedykowane przede wszystkiem dla lodziarni. Mowa o koncentratach do produkcji lodów, posypkach, waflach, smacznych polewach i kolorowych sosach. Z wyrobów oferowanych przez tę podlaską spółkę równie chętnie korzystają cukiernie. Są wśród nich dodatki do tortów, elementy dekoracyjne, czy najwyższej jakości aromaty.