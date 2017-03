Dermatologia w walce o zdrowie

Wybierając dermatologa przede wszystkim warto skorzystać z usług sprawdzonych specjalistów.

- W naszej klinice leczeniem chorób skóry zajmują się wyłącznie praktycy z wieloletnim stażem, służący swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem – jak chociażby specjalista dermatologii lek. med. Marta Piaścik czy specjalista dermatologii i medycyny estetycznej dr n. med. Małgorzata Szterling-Jaworowska. Pozwala nam to oferować opiekę na najwyższym możliwym poziomie – wyjaśnia Katarzyna Gogga, właścicielka Renew Clinic.

Dlaczego to takie ważne? - Dermatolog w wielu wypadkach jest pierwszym diagnostą różnych dolegliwości – i to nie tylko tych o podłożu dermatologicznym. Dotyczy to także chorób, których z całą pewnością nie można lekceważyć, bowiem prowadzić mogą do groźnych następstw – dodaje przedstawicielka Renew Clinic.

Wszelkie zaobserwowane, niepokojące zmiany warto zatem skonsultować z dedykowanym specjalistą. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Oprócz porad dermatologicznych i diagnostyki chorób z tego zakresu, w ofercie białostockiego centrum dermatologiczno-chirurgicznego znajduje się także leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, diagnostyka dermatoskopowa znamion barwnikowych, a także laseroterapia.

Zespół pełen cenionych i doświadczonych specjalistów oraz szeroka gama zabiegów to jednak nie wszystko. W dermatologii dużą rolę odgrywają bowiem również sprzęt i stosowane materiały.

- Z tego powodu w Renew Clinic pracujemy wyłącznie na najwyższej jakości, najnowocześniejszych urządzeniach, które gwarantują szybkie i długotrwałe efekty – wyjaśnia Katarzyna Gogga.

Wszystko to razem sprawia, że niezależnie od tego, czy naszym celem jest leczenie trądziku, łuszczycy, laseroterapia czy też wygładzanie zmarszczek, modelowanie konturów twarzy, zabiegi volumetryczne lub powiększanie ust, w tej białostockiej klinice znajdziemy rozwiązanie naszych problemów dermatologicznych.