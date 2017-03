Powitanie wiosny z Lodami Bonano

„ Witamy wiosnę z Lody Bonano” – to hasło kolejnego konkursu jaki ogłosiła największa sieć lodziarni franczyzowych w Europie. Jest on skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych i ich nauczycieli. Jak wziąć w nim udział? Wystarczy zrobić oryginalną wersję Marzanny.