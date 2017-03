Opieka nad pacjentem po operacji bariatrycznej

Bariatria jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem otyłości olbrzymiej. Wskazaniem do wykonania zabiegu jest BMI (Body Mass Index, czyli wskaźnik masy ciała, który oblicza się dzieląc wagę przez kwadrat wysokości) wynoszące powyżej 40 kg/m2. Wówczas modyfikacja diety, codzienna aktywność fizyczna oraz farmakoterapia, często nie przynoszą pożądanych rezultatów.

Wobec braku skuteczności leczenia zachowawczego, osoby otyłe poddawane są operacjom chirurgicznym. Jednak pamiętać należy o tym, że sam zabieg nie zdziała cudów. Aby nie zaprzepaścić otrzymanych po nim efektów pacjent musi zmienić dotychczasowy styl życia.

- Tuż po zabiegu następuje znaczny spadek masy ciała a w konsekwencji poprawa stanu zdrowia i to daje chorym nadzieję na dalsze, normalne funkcjonowanie. Później jednak wielu z nich nie stosuje się do zaleceń żywieniowych, bo tak naprawdę w Polsce brakuje odpowiednio zorganizowanego wsparcia dla tej grupy chorych – mówi dietetyczka Marta Jastrzębska – Mierzyńska z Centrum Dietetyki Stosowanej i dodaje, że ci, którzy przeszli operację bariatryczną wymagają wieloletniej, wręcz dożywotniej opieki ze strony nie tylko dietetyka, ale też psychologa, fizjoterapeuty i rehabilitanta.

Białostockie Centrum Dietetyki Stosowanej do swojej oferty wprowadza właśnie szeroko rozumianą opiekę skierowaną do osób, które przeszły resekcję żołądka.

- Z doświadczenia wiem, że pacjenci po zabiegach bariatrycznych często dostają tylko ogólne wskazówki, jak należy się odżywiać, które nie uwzględniają ich trybu żucia, preferencji smakowych oraz możliwości finansowych. Pacjenci szybko zapominają też o zalecanej suplementacji, która warunkuje dobre samopoczucie tej grupy chorych. Chcemy wyjść im naprzeciw. W naszej poradni uzyskają pomoc żywieniową na każdym etapie leczenia bariatrycznego – podkreśla Marta Jastrzębska – Mierzyńska. - Trzeba pamiętać też o tym, że w zależności od zastosowanej metody operacyjnej postępowanie dietetyczne jest zróżnicowane i powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Co ciekawe, specjaliści z Centrum Dietetyki Stosowanej planują organizowanie cyklicznych, odbywających się co 1 – 2 miesiące spotkań, w ramach utworzonej grupy wsparcia dla pacjentów po przebytej operacji zmniejszającej żołądek. Podobne grupy działają w innych miastach Polski. Jak dotąd tego rodzaju przedsięwzięcia nie było w Białymstoku. W trakcie spotkań, pacjenci będą mogli nie tylko uzyskać wartościowe informacje na temat diety czy stylu życia, ale co nie mniej istotne, uzyskać wsparcie mentalne i psychologiczne.

Centrum Dietetyki Stosowanej utworzone zostało w 2007 roku. To pierwsza poradnia w Białymstoku, która zaczęła realizować usługi w zakresie indywidualnego i grupowego doradztwa żywieniowego. W ciągu 10 lat z pomocy ośrodka skorzystało już ponad 5 000 pacjentów.

Wyniki badań wskazują, że 53 procent dorosłych Polaków ma nadwagę lub otyłość, przy czym w populacji w wieku powyżej 45 r. życia odsetek wzrasta aż do 77 procent. Oznacza to, że dwóch na trzech dorosłych Polaków ma nadwagę lub otyłość, co stanowi około 11 mln chorych.