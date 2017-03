Wrzuć na luz i oszukaj pragnienie

To, co z pewnością wyróżnia nowe napoje Trrick’a na sklepowej półce to pełna pozytywnej energii, radosna stylistyka i nowoczesny design opakowań. Oba wyroby posiadają wspólny motyw przewodni – wyróżniającego je bohatera marki przedstawionego w formie emotikona, który ma za zadanie podkreślić charakter napoju.

Z resztą emotikony znakomicie korespondują z jeszcze jednym wspólnym elementem ciekawie zaprojektowanych puszek. Mowa o umieszczonych w dialogowej chmurce hasłach opatrzonych modnym dziś hashtagiem. I tak, pomarańczowy Trrick zachęca do tego, aby „#Oszukać pragnienie” zaś wersja cytrynowa namawia z kolei by „#Wrzucić na luz”.



Zdaniem Łukasza Stolińskiego, brand managera Trrick, wprowadzenie napoi w puszkach stanowiło naturalne uzupełnienie portfolio marki. W jego opinii, młodzi ludzie, do których przede wszystkim adresowany jest produkt, coraz chętniej sięgają właśnie po napoje w opakowaniach tego rodzaju. Wprowadzenie ich do sprzedaży to zatem zarazem odpowiedź na zapotrzebowanie klientów i sygnały płynące z rynku. Tym samym nowe produkty dołączyły do dotąd oferowanych napoi w opakowaniach PET 0,5 i 2l.

- Nowe Trrick’i kierowane są przede wszystkim do osób młodych – przy czym co ważne - młodych nie tylko ciałem ale i duchem, aktywnych, lubiących spędzać czas na zabawie, które lato i wakacje mają w sercu przez okrągły rok. Zaprojektowane przez nas opakowania komunikują w wyraźny sposób zdefiniowany przez nas przekaz, który mówi: „z Trrick’iem w ręku nigdy nie będziesz narzekał na nudę. Sięgnij po Trrick’a Lemon i po prostu wrzuć na luz. Żyj bez napinki, a jeśli dokucza Ci pragnienie, to je po prostu oszukaj przy pomocy pomarańczowego Trrick’a i baw się dobrze!” – przekonuje Łukasz Stoliński.

Produkty wyróżniają się jednak nie tylko wyglądem opakowań. Na uwagę zasługuje również ich skład. Te gazowane napoje pozbawione są bowiem sztucznych konserwantów, co w opinii przedstawiciela marki ma również niebagatelne znaczenie, bo konsumenci coraz bardziej świadomie wybierają produkty kierując się w swoich wyborach nie tylko emocjami ale i rozumem, racjonalnie decydując o zwróceniu swojej uwagi w stronę produktów pozbawionych chemicznych dodatków. - Warto przy tym podkreślić, że nasze Trrick’i w puszcze cechuje niższa od powszechnie spotykanej zawartość cukru – zaznacza przedstawiciel marki.

Trricki w puszkach produkowane przez BlueLemon o pojemności 330 ml są dystrybuowane przez spółki Kompanii Dystrybucyjnej – m.in. Tedi, Tano, Mak, które za ich pośrednictwem trafiają do hurtowni spożywczych i na półki sklepów na terenie całego kraju. Oprócz dobrych sklepów spożywczych, polskich sieci handlowych jak podlaski Chorten czy ogólnopolski Lewiatan, Trrick’i można również znaleźć w marketach zagranicznych sieci – m.in. w Carrefourze, a niebawem i w kolejnych.