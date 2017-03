Rozrzutnik N 274

Rozrzutnik obornika N274 to jeden z kilkunastu tego typu urządzeń, jakie w swojej ofercie ma sokólski Metal – Fach. O ostatnim czasie został zmodyfikowany i unowocześniony. Najbardziej charakterystyczne cechy jakimi wyróżniał się do tej pory to: ładowność 10 ton. Podwozie jednoosiowe sztywne z resorowanym dyszlem. Maszyna ma również szeroki rozstaw kół.