Maszyna do lodów na 3 miesiące. Dzięki temu można wypróbować swój lodowy biznes

Z kolei dla tych przedsiębiorców, którzy są zdecydowani a zarazem przekonani, że będą przez najbliższy czas prowadzić lodziarnię, firma proponuje natomiast możliwość wynajmu urządzenia nawet na 2 lata. Wówczas miesięczna rata może wynosić niewiele ponad sto złotych.

Wśród kilku różnych form finansowania zakupu, na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim dzierżawa krótkoterminowa – możliwa nawet na okres 2-3 miesięcy.

Jak przekonują przedstawiciele firmy, to idealny sposób na przetestowanie uruchomionego lokalu. Dzięki temu bowiem, w prosty i niezobowiązujący sposób właściciel lodziarni może sprawdzić, czy wybrana przez niego lokalizacja jest odpowiednia, nie ponosząc zarazem ryzyka związanego z koniecznością ponoszenia nakładów na zakup niezbędnych do uruchomienia sprzedaży lodów urządzeń.

- Branża lodowa jak żadna inna uzależniona jest od pogody. W Polsce, tzw. wysoki sezon trwa dość krótko – od czerwca do sierpnia. Dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na uruchomienie lodziarni właśnie w tym okresie. Stąd, nasza oferta 3-miesięcznego najmu wydaje się być atrakcyjna zarówno dla nowopowstających lokali jak i firm działających tylko podczas wakacji. Miesięczny koszt najmu maszyny w tym systemie to 1200 zł netto – mówi Paulina Czaplejewicz, manager Hard - Ice.

Jak podkreśla przedstawicielka firmy, co ważne, po zakończeniu sezonu czyli po 3 miesiącach, lodziarnia zwraca urządzenie, a za rok może znów wynająć zupełnie nowy sprzęt.

Oprócz wspomnianej formy, Hard – Ice proponuje również dzierżawę na okres całego sezonu – czyli 5- 6 miesięcy. Wówczas miesięczny czynsz wynosi 900 zł netto.

Firma proponuje zarazem możliwość wynajmu na dłuższy okres – dwóch lat. To wariant pozwalający na pozyskanie maszyny już za 110 zł netto miesięcznie. Oprócz tego, do dyspozycji klientów pozostają także typowe i tradycyjne formy finansowania – jak leasing czy kredyt. W takim wypadku klienci mogą liczyć również na pełne wsparcie ze strony firmy w zakresie przeprowadzenia całej procedury i wszystkich formalności.

Paulina Czaplejewicz z Hard – Ice zaznacza, że wśród bogatego pakietu korzyści związanych z tzw. finansowaniem fabrycznym, czyli dzierżawą urządzeń, należy wymienić w pierwszej kolejności konkretne walory podatkowe dla przedsiębiorcy. Cały czynsz za wynajem można bowiem odpisać od podatku dochodowego.

- Po drugie: taka forma umożliwia łatwe planowanie wydatków i budżetowanie, ponieważ stałe, miesięczne opłaty pozwalają na uniknięcie niespodziewanych kosztów. Dodatkowo klienci Hard – Ice mają zapewniony bezpłatny serwis wszystkich wydzierżawionych urządzeń przez 7 dni w tygodniu, a także ich ubezpieczenie. Opieka serwisowa to niezwykle ważny element, który sprawia, że nasz klient zyskuje pełne poczucie bezpieczeństwa i stabilności swojego biznesu, unikając zarazem ryzyka przestoju w działalności związanego z awarią sprzętu – dodaje.

Dodatkowo w tym sezonie klienci firmy zyskali możliwość obniżenia miesięcznego kosztu dzierżawy urządzenia. Wystarczy dołączyć do założonej w tym roku specjalnej Grupy Zakupowej Lodziarz.pl.

W ten sposób koszt wynajmu maszyny można drastycznie zmniejszyć nawet o 500 złotych w skali miesiąca. A to przecież nie jedyna korzyść związana z przyłączeniem się do Grupy.

- Warto przy okazji zaznaczyć, że na każdym etapie obowiązywania umowy, klientowi przysługuje prawo jej zmiany i wykupienia urządzenia na własność. Wszystkie poniesione do tego czasu nakłady związane z miesięcznymi czynszami zostają wówczas zaliczone na poczet wartości wykupu sprzętu – mówi przedstawicielka marki.

Kupując maszynę, specjaliści z Hard – Ice, zajmują się dostarczeniem i zainstalowaniem urządzeń oraz zapewniają szkolenie personelu.

Co ciekawe, decydując się na zakup urządzeń tej polskiej firmy, każdy właściciel lodziarni otrzyma 20 kg koncentratu do produkcji lodów, które pozwalają na wyprodukowanie około 600 porcji oraz karton wafli. Dodatkowo, w ramach tego swoistego pakietu startowego, lodziarnia zyskuje atrakcyjne warunki zakupu komponentów oraz dodatków do produkcji lodów w firmie LODZIARZ.pl

Hard-Ice – czołowy polski producent maszyn do lodów, z których korzystają m.in. wszystkie punkty największej w Europie sieci franczyzowych lodziarni – Lody Bonano. Firma oferuje aktualnie kilkanaście modeli i rodzajów urządzeń. To maszyny do produkcji lodów amerykańskich i włoskich. Dodatkowo w stałej sprzedaży znajdują się obecne na rynku już od kilku sezonów maszyny do lodów gałkowych, granitory oraz urządzenia wykorzystywane do produkcji shake'ów.