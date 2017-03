Metal-Fach na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej w Kownie

Na litewskich targach, które rozpoczynają się 30 marca i potrwają do 1 kwietnia, spółka Metal–Fach zaprezentuje się razem z firmami Specagra i Kajovika.

- To nasi autoryzowani dealerzy, z którymi współpracujemy na Litwie – mówi Joanna Jatkowska, kierownik marketingu w Metal–Fachu. - Wystawa rolnicza w Kownie to doskonała okazja do tego, aby pochwalić się i zaprezentować maszyny, które w naszej ofercie są dostępne od niedawna jak i absolutne nowości. Myślę, że zainteresują one naszych wschodnich sąsiadów.

Owijarka do bel Z529 – samozaładowcza to jedno z tych urządzeń, które jest dostępne na rynku od kilku lat i niezmiennie cieszy się ogromną popularnością.

- Jest ono przeznaczone do zawieszania na tylnym lub przednim TUZ-ie ciągnika. Owijarkę cechuje ją dolny załadunek, który odbywa się automatycznie przy użyciu specjalnych ramion wyposażonych w walce obracające bele – zaznacza Joanna Jatkowska i dodaje, że sam proces owijania odbywa się samoistnie, poprzez obracające się wokół beli ramię z zamocowanym podajnikiem folii, który nakłada na obracające się na walcach siano kolejne warstwy materiału. Po zakończeniu owijania folia jest chwytana, a następnie ucinana automatycznie przez obcinacz napędzany hydraulicznie.

Sprzęt umożliwia owijanie bel o średnicy 1200-1500mm. Maksymalna masa jednej, owijanej beli wynosi 1000kg. Pojedyncza procedura owijania zajmuje około dwóch minut, co świadczy o klasie produktu. Kolejnym z atutów maszyny są kompaktowe wymiary, dzięki którym bez problemu będzie poruszać się po łące i zagrodzie.

Na targach w Kownie Metal–Fach pokaże też przyczepę rolniczą T935/1 – 18t, która umożliwia jednostronny wywrót – tylny. Posiada klapę podnoszoną hydraulicznie oraz szyber zsypowy do ziarna. Przyczepa została oparta na podwoziu tandem na resorach parabolicznych. Standardowo jest dostępna wraz z nadstawką pozwalającą dodatkowo zwiększyć przestrzeń załadunku.

- Jest wyposażona w hamulec pneumatyczny dwuobwodowy, tylny manualny, sztywny zaczep oraz skrzynkę narzędziową i zbiornik na wodę wraz z pojemnikiem na mydło. Dodatkowo, na życzenie klienta, istnieje możliwość zamontowania plandeki ze stelażem manualnym lub elektrycznym firmy Cramaro – dodaje przedstawicielka spółki z Sokółki.

W szerokiej ofercie Metal–Fachu rolę szczególną zajmują rozrzutniki obornika. Przedstawiciele firmy do prezentacji w Kownie wybrali dwie nowości. Pierwsza, to model N272/6 VIKING 18T.

W tej gigantycznej maszynie konstruktorzy zadbali o nową, wzmocnioną ramę razem z zawieszeniem. Jej maksymalna ładowność wynosi aż 18 ton. Viking noże rozwinąć swoją prędkość do 40km/h. Podwozie typu tandem zostało oparte na resorach parabolicznych. Zamontowana w nim wzmocniona konstrukcja przenośnika podłogowego, sterowanego napędem hydraulicznym posiada ogniwa o grubości 14mm. To urządzenie uniwersalne. Dzięki wyposażeniu go w specjalny adapter przy jego pomocy można roztrząsać różne rodzaje obornika, torfu czy kompostu. Maszyna jest efektywna, trwała ale i bezpieczna.

Obok Vikinga na Litwie prezentować się będzie też Falcon N276. Urządzenie w nieco zmodyfikowanej wersji, znajdujące się w ofercie już od dawna, różniące się w stosunku do poprzednika nową stylistyką.

- Falcon na podwoziu typu tandem wyposażony jest w czterowirnikowe adaptery pionowe nachylone do przodu, to gwarantuje równomierny, szeroki rozrzut obornika. Wirniki obracają się przeciwbieżnie parami. Każdy z wirników jest wyważany w celu minimalizowania drgań rozrzutnika podczas pracy. W nowej wersji został wzmocnione cięgna unoszące osłonę adaptera (siatkę tylną), wprowadzono dodatkowe ślizgi listew przenośnika podłogowego, zastosowany został wzmocniony tylny wał napędowy przenośnika podłogowego i wzmocnione łańcuchy – mówi przedstawicielka Metal–Fachu i zaprasza do odwiedzenia stoiska firmy podczas targów w Kownie i testowania prezentowanych maszyn.

- Myślę, że nasze propozycje wzbudzą zainteresowanie. Jestem przekonana, że maszyny, które będziemy prezentować przypadną do gustu przedstawicielom litewskiej branży rolniczej – mówi Joanna Jatkowska.