Na wczasy do Sokółki. Zaprasza ośrodek eMeF

- Z naszej oferty mogą skorzystać zarówno firmy, jak i osoby indywidualne. Jesteśmy otwarci dla uczestników pielgrzymek, które w ostatnich latach zalewają Sokółkę. Nasz ośrodek jest również doskonałym miejscem na zorganizowanie najróżnorodniejszych imprez okolicznościowych typu bankiety, wesela, komunie, chrzciny – mówi Joanna Jatkowska przedstawicielka centrum szkoleniowego eMeF.

Jednym z atutów, który wyróżnia ten ośrodek, jest jego lokalizacja. Mieści się on przy ulicy Kresowej 62. To zdecydowane obrzeża Sokółki. W niedalekiej okolicy znajdują się lasy, parki krajobrazowe i jeziora. Czy trzeba czegoś więcej aby wypocząć i się zrelaksować? Dodatkowo turyści, którzy wybiorą eMeF, mogą skorzystać z przebogatej oferty turystycznej tego regionu. Stąd niedaleko jest do Bohoniki, Kruszynian.

To najstarsze w obecnych granicach Polski skupiska wyznawców islamu. Pamiętają one pierwszych Tatarów sprzed ponad 300 lat. To właśnie tam można poczuć klimat Dalekiego Wschodu, skosztować przysmaku tatarskiego jakim jest pierekaczewnik i zwiedzić meczet. Oddalając się od Sokółki można zatrzymać w sanktuarium maryjnym w Świętej Wodzie, a stąd już naprawdę niedaleko do Białegostoku – stolicy województwa podlaskiego.

- Nasz ośrodek oferuje wiele miejsc noclegowych o wysokim standardzie. Są w nim między innymi pojedyncze pokoje jedno i dwuosobowe. Ale są też apartamenty – mówi Joanna Jatkowska i dodaje, że goście mogą korzystać z jacuzzi, sauny, urządzeń do cardio fitnesu. Mają też zagwarantowany dostęp do internetu.

- Te wszystkie dodatkowe atrakcje wliczone są w ceny noclegów, a te nie są zbyt wygórowane – mówi przedstawicielka centrum szkoleniowego.

I tak za jednoosobowy pokój z komfortowo wyposażoną łazienką trzeba zapłacić 120 zł. Natomiast 170 zł. jeżeli przenocować chcą dwie osoby, 270 zł. w przypadku trzech. Najbardziej korzystne finansowo jest wynajęcie apartamentu pięcioosobowego, w którym jest doskonale wyposażona kuchnia, łazienka i wc. W tym przypadku trzeba się liczyć z opłatą 70 zł od osoby.

- Dbamy również o podniebienia naszych gości i proponujemy im kuchnię tradycyjną, zwłaszcza dania z których słynie nasz region. Na pewno godne polecenia są wszystkie dania kresowe, takie jak kartacze, pierogi, babka i kiszka ziemniaczana– zachęca Joanna Jatkowska.