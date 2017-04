Omeda placówką partnerską PZU Zdrowie

Humana Medica Omeda dołączyła do grona partnerów strategicznych PZU Zdrowie. Dzięki temu świadczy usługi medyczne klientom objętym opieką w swoim zakładzie pracy. Co ciekawe, zacieśnienie współpracy z ubezpieczycielem zmotywowało Omedę do powiększenia grona specjalistów oraz uruchomienia nowych gabinetów w poradni.