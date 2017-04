Niedawno trafił pod skrzydła Fundacji DOOR Otwarte Drzwi, która organizuje na jego rzecz koncert charytatywny. Dochód z niego będzie przeznaczony na leczenie chłopca, a także na wsparcie Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Wydarzenie pod hasłem „Stawiamy na nogi” odbędzie się 30 kwietnia w Galerii Atrium Biała.



Małymi krokami



- Mój syn urodził się w trzydziestym tygodniu ciąży z okołoporodowym, dziecięcym porażeniem mózgowym, praktycznym niedowładem rąk i nóg, padaczką i innymi schorzeniami. Jednak nie poddaliśmy się i od początku walczyliśmy o to, aby był sprawny, aby mógł stanąć na własnych nogach. Dziś widać efekty naszej determinacji, ale przed nami jeszcze daleka droga – mówi Marzena Dembińska, mama Piotrka.



Chłopiec porusza się dzięki kulom. Nauczył się jeździć na trójkołowym rowerze, w dalsze trasy jednak może wybrać się tylko i wyłącznie na wózku inwalidzkim.



- Jest tak, bo nie odpuściłam, ani rehabilitacji, ani codziennych ćwiczeń, ani tego, że każdego dnia mój Piotrek samodzielnie, na kulach maszeruje do szkoły i tak samo z niej wraca. Ta systematyczność sprawiła, że zyskaliśmy już bardzo dużo – mówi kobieta.



Piotrek przez wiele lat korzystał z pomocy specjalistów z UDSK. Przez pierwsze cztery lata swojego życia przebywał w ośrodku rehabilitacyjnym pod Warszawą. Tam nauczył się chodzić przy balkoniku. Piotrek nie uczęszcza do szkoły specjalnej, ani klasy integracyjnej, nie ma też zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.



- Może wykonać podstawowe ćwiczenia i dlatego nie szukaliśmy mu żadnej specjalnej placówki. On chce być normalnym chłopcem i sam bardzo wierzy, że tak się kiedyś stanie – mówi mama.



Sam Piotrek jest bardzo inteligenty. Jego pasją są komiksy o super bohaterach, książki historyczne. Kocha zwierzęta, a najlepszym przyjacielem jest pies Kapsel.



- To pinczer miniaturka. Mam go od podstawówki. On wynagradza mi to, że brakuje mi dobrych kontaktów z rówieśnikami. Teraz jestem w gimnazjum, ale mam nadzieję, że to się zmieni, kiedy pójdę do liceum. Wiosna, to pora kiedy wszystko budzi się do życia i budzi się też nadzieja. I ja mam taką nadzieję, że kiedyś będę mógł normalnie żyć i poruszać się – mówi Piotrek Dembiński.



Koncert charytatywny





Miesięczny koszt rehabilitacji Piotrka to kwota rzędu około 20 tysięcy złotych. Od kilku lat jest on podopiecznym ogólnopolskiej Fundacji Zdążyć z Pomocą i dzięki niej, do rodziny trafiają pieniądze przekazywane z 1 procenta podatku. Od niedawna chłopcem zajęła się też białostocka Fundacja DOOR Otwarte Drzwi.



- Nasza fundacja powstała z potrzeby serca i chcemy pomagać tym, którzy naprawdę potrzebują pomocy. W przypadku Piotrka i jego najbliższych jestem pod wielkim wrażeniem ich mobilizacji i determinacji w codziennej rehabilitacji. Nie można pozwolić na to, aby ten 15-letni trud i walka poszły na marne. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować koncert charytatywny i liczymy na wsparcie wielu białostoczan, którzy już nieraz dowiedli, że potrafią pomagać – mówi mówi Marek Biedrzycki, prezes Fundacji DOOR Otwarte Drzwi i równocześnie gwiazda disco.



Jego klipy na Youtube mają miliony wyświetleń. Podczas koncertu charytatywnego wstąpi z zespołem EFFECT. Usłyszymy też takie formacje jak Loverboy, HI FI, Milano, czy Gromson.



Jedną z atrakcji Eventu będą pokazy mody: JN Jolanty Nierodzik, kreatywnej, utalentowanej lokalnej projektantki mody, otwartej na potrzeby każdego człowieka nie tylko te związane z modą, zaprezentuje nową kolekcję Ludowe lato – moda czeka, kolekcję Bristol, Suknie Mercedes.



Anety Kolendo-Borowskiej, charakteryzatorki, która nie jest projektantką mody ale, która uczestniczy w życiu, nie tylko modowym setek kobiet i mężczyzn na co dzień i spełnia ich tęsknoty do bycia wyjątkowym miedzy innymi nową kolekcją unikatowych bomberek uszytych z chustek na sezon wiosna Bless Me.



Firma NA OKRĘTKĘ to połączenie pasji i miłości do dzieci z nową kolekcją ubranek dla niemowląt i dzieci.

Ci, którzy 30 kwietnia wybiorą się do Galerii Atrium Biała będą mogli podziwiać zumbę dziecięcą w wykonaniu formacji "Paaro", pokaz "Szkoły tańca Atom". Przed publicznością wystąpią też uczniowie "Szkoły estradowej im. Anny German" i maluchy z przedszkola katolickiego. Wśród gości specjalnych swój udział zapowiedział Piotr Gudel, bokser, który będzie również prowadzić licytacje przedmiotów przekazanych przez darczyńców.



Dodatkowo odbędzie się pokaz makijażu i sztuki fryzjerskiej z udziałem widowni, a jako magik i iluzjonista wystąpi ''Super Tomasz''.



Zaplanowano również dwie imprezy towarzyszące: 29 kwietnia w Moto Pub, wystąpi zespół: Ostrov zaś 30 kwietnia w Anty Pub-ie odbędzie się after party. Zarówno w trakcie koncertu, jak i podczas imprez towarzyszących zaplanowano licytacje voucherów i usług do lokali gastronomicznych, fotografów, ale też zestawów prezentowych i gadżetów, z których dochód zostanie przekazany na rzecz podopiecznych fundacji.

​

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio Białystok, białostocki oddział Telewizji Polskiej oraz Portal BialystokOnline.pl, honorowy zaś Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Imprezę poprowadzą Magdalena Łukasik i Wojciech Grodzki.