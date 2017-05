Cierpiący na choroby psychiczne z regionu zyskają jeszcze lepszą opiekę

W piątek 28 kwietnia w obecności wielu zaproszonych gości odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczo - Psychiatrycznego działającego w suwalskim szpitalu psychiatrycznym. Zakończenie budowy było elementem konferencji podsumowującej ten trwający od 2014 roku projekt. Udział w tych wydarzeniach wzięli partnerzy szpitala z Białorusi, Litwy i Rosji, przedstawiciele ministerstwa, władz wojewódzkich i samorządowych.

Bożena Łapińska, dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach podczas uroczystego rozpoczęcia spotkania podkreślała, że zrealizowane prace pozytywnie wpłyną na jakość i dostępność profesjonalnej opieki specjalistycznej dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i psychogeriatrycznymi z całego regionu.

- Dziś otwieramy zupełnie nowy rozdział suwalskiej psychiatrii i możemy naszym pacjentom i ich najbliższym zaproponować zupełnie nowe standardy oraz formy leczenia, które będą bazować na ich aktywności – mówiła Bożena Łapińska, dyrektor szpitala. - Od tej pory do dyspozycji mają oni sale jedno, dwu i trzyosobowe. W każdej jest w pełni wyposażona łazienka. Dodatkowo wzbogaciliśmy się o specjalistyczny sprzęt medyczny, dzięki czemu poprawiła się jakość opieki nad pacjentem. Trzeba zaznaczyć, że chorzy którzy przebywają tutaj, to w decydowanej większości osoby leżące. W związku z tym żeby sprawnie i profesjonalnie opiekować się nimi potrzebny był odpowiedni sprzęt również do pielęgnacji. Mogę śmiało powiedzieć, że teraz mamy wyposażenie, które pod każdym względem jest na miarę XXI wieku.

Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu poprawiły się warunki lokalowe w szpitalu. Przez trzy lata trwały prace budowlane i modernizacyjne. Stworzono innowacyjny, nowoczesny i monitorowany Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczo - Psychiatryczny, który może pomieścić 65 łóżek wraz z kompleksem sportowo - rekreacyjnym. To jedyne tego typu miejsce w kraju, gdzie szpital jest połączony z kompleksem do aktywizacji chorych. Są w nim sale sportowe, relaksacji choreoterapii. Dodatkowo jest kręgielnia i sauna dla chorych.

- Zyskaliśmy dodatkową przestrzeń dla nowych pacjentów. To niezwykle ważne, ponieważ skala zjawiska systematycznie rośnie, w ślad za którą musi podążać dostępność do profesjonalnej opieki. Mowa zarówno o rosnącej liczbie osób dotkniętych chorobami psychicznymi, ale również osób starszych, które wymagają specjalistycznego wsparcia z zakresu psychogeriatrii– zaznaczała dyrektor szpitala.

Efektem zrealizowanego przez suwalską placówkę projektu TAPA (Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej) jest zakup nowego, specjalistycznego sprzęt medycznego wykorzystywanego do pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz zestawów do opieki długoterminowej.

Ponadto w ramach projektu personel szpitala uczestniczył w specjalistycznych kursach z dziedziny psychogeriatrii i opieki długoterminowej. Brały w nich udział pielęgniarki, które opiekują się chorymi z przewlekłymi zaburzeniami psychogeriatrycznymi. Dodatkowo 15 spośród nich ukończyło kurs kwalifikacyjny do opieki nad osobami przewlekle chorymi. Pracownicy szpitala przeszli też kursy językowe z angielskiego, litewskiego i rosyjskiego.

Kolejnym ważnym elementem było nawiązanie trwałej współpracy ze specjalistycznymi placówkami zajmującymi się terapią osób chorych psychicznie z zagranicy – Litwy, Rosji i Białorusi. Odbywało się to zarówno w ramach wizyt studyjnych i szkoleń ale również dzięki organizacji wyjątkowych w skali całego kraju Spartakiad Transgranicznych, w których brali udział pacjenci z Polski i zagranicy. Wydarzenia te służyły bliskiej wymianie doświadczeń w zakresie metod aktywnej terapii, dzięki czemu suwalska placówka wzbogaciła się o nowe formy pracy z chorymi.

- W czasie trwania projektu odbyły się trzy Spartakiady. Ten rodzaj aktywności, jak też wszelkie wyjazdy integracyjne z udziałem pacjentów, są trudną do planowania dziedziną terapii w psychiatrii, ale zarazem znakomitym połączeniem rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i psychicznej, sportu, edukacji i rekreacji – mówi Bożena Łapińska.

Na uroczystości otwarcia placówki nie zabrakło władz miejskich.

- Cieszę się, że taka placówka funkcjonuje w naszym mieście i przez cały czas się efektywnie rozwija. Dzięki czemu chorzy znajdują tu profesjonalną opiekę i wsparcie. Gratulujemy i dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Samorząd województwa podlaskiego zabezpieczył środki na wkład własny. Placówka otrzymała 300 tysięcy złotych.

- Inwestycja o takiej wartości wymaga zaangażowania, cierpliwości i ogromnego wysiłku. Zapewniam przy tej okazji, że jeżeli nasze placówki będą efektywnie pozyskiwać środki dodatkowe, to my jako samorząd zapewnimy wkład własny, tak jak to było w tym przypadku – mówił Bogdan Dyjuk, członek zarządy województwa podlaskiego.

Od 1 grudnia 2014 r. działał punkt wsparcia i informacji dla pacjentów z zaburzeniami psychogeriatrycznymi oraz ich rodzin. - Pracuje w nim około 50 osób. To psycholodzy, terapeuci, pielęgniarki i rehabilitanci. Pomoc w punkcie znajdują bliscy cierpiących na choroby psychiczne ale też osób starszych wymagających opieki psychogeriatrycznej– mówi dyrektor placówki.

Dotychczas udzielono w nim blisko 2000 specjalistycznych porad, z których skorzystało ok. 1700 osób.