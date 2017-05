Tancerze po raz drugi zrobią w Białymstoku hałas

Ubiegłoroczna, premierowa edycja zawodów Street Noise w stolicy Podlasia okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Łącznie wzięło w nich udział ponad 200 zawodników, którym kibicowało ok. 400 fanów.

W tym roku organizatorzy wydarzenia postanowili pójść za ciosem i wydłużyć festiwal. W efekcie impreza potrwa aż 2 dni, podczas których w białostockim klubie studenckim Gwint niepodzielnie rządzić będą tancerze.

Szacuje się, że będzie ich niemal dwa razy więcej, niż poprzednio. Jak zdradzają pomysłodawcy przedsięwzięcia, tegoroczny przedział wiekowy uczestników to 10-50 lat, a w skład tej grupy wchodzą osoby aktywne i preferujące zdrowy tryb życia.

Dokładnie taką formę spędzania wolnego czasu niemal od zawsze promuje Krynka – podlaski producent wód i napoi. Nic więc dziwnego, że firma została jednym ze sponsorów zawodów, zapewniając produkty pozwalające ugasić pragnienie tancerzy.

- Udział w tego typu przedsięwzięciach jest dla nas czymś całkowicie naturalnym. Od lat dokładamy starań, by zachęcać mieszkańców naszego regionu do różnego rodzaju aktywności, a zawody taneczne doskonale łączą w sobie ruch, dobrą zabawę i odrobinę zdrowej, sportowej rywalizacji – wyjaśnia Mieczysław Surowiec, prezes Krynki.

I dodaje: Co więcej, tego typu wydarzenia pozytywnie wpływają także na obraz naszego województwa i zachęcają mieszkańców innych części Polski do zawitania na przepiękne Podlasie. Stąd decyzja, by Krynka została jednym z partnerów imprezy.

edycja festiwalu Street Noise odbędzie się w dniach 13-14 maja 2017 roku. Jego organizatorem jest stowarzyszenie w organizacji Freeway. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objął zaś Prezydent Miasta Białegostoku.

Szczegółowe informacje na temat eventu znaleźć można na stronie www.streetnoise.pl.