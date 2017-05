Zbadaj swoje znamiona. W Renew Clinic zrobisz to za darmo

Euromelanoma to ogólnoeuropejska kampania profilaktyki raka skóry. Jej celem jest rozpowszechnianie informacji o zapobieganiu powstawania tego typu nowotworu. Akcja została zainicjowana w 1999 roku w Belgii, a następnie została rozszerzona na 29 państw całej Europy.

Jak wynika ze statystyk, rak skóry to najczęściej występujący nowotwór na świecie, ale może być całkowicie uleczalny pod jednym warunkiem. Trzeba go odpowiednio wcześnie wykryć.

- Pacjenci zazwyczaj bagatelizują znamiona, bo uważają, że wyglądają z pozoru niegroźnie. To wielki błąd. Jeżeli nie są one systematycznie kontrolowane przez specjalistę, mogą spowodować duże problemy zdrowotne. Chodzi o znamiona, które przeradzają się w czerniaka, czyli złośliwego raka skóry – mówi specjalista dermatologii i medycyny estetycznej Marta Piaścik z Renew Clinic i podkreśla, że główną przyczyną powstawania nowotworowych zmian na skórze jest zbyt częste i intensywne opalanie.

- Mam na myśli zarówno korzystanie z naturalnych kąpieli słonecznych w sezonie, jak i przesadne uczęszczanie do solarium – mówi specjalistka. - Zbliża się lato, będziemy odsłaniać nasze ciała i wystawić je na ekspozycje promieni słonecznych i dlatego najwyższa pora na przedwakacyjny przegląd skóry.

Znamiona, które przez zaniedbania pacjentów przeradzają się w komórki rakowe, zazwyczaj pojawiają się w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie promieniowania UV.

- Powinniśmy zatem bacznie obserwować co się dzieje na szyi, plecach, kończynach i jeżeli pojawiają się kolejne znamiona, to co najmniej dwa razy do roku należy odwiedzać dermatologa. Najlepiej zrobić to przed wakacjami i jesienią – radzi Marta Piaścik.

Jakie zmiany skórne powinny zaniepokoić nas najbardziej? Te, które są niesymetryczne, nieregularne, zmieniające kolor czy wielkość. Sygnałem ostrzegawczym jest również pojawienie się uczucia swędzenia w miejscu występowania znamiona lub kiedy pojawia się krwawienie.

Nowotwory skóry głównie występują u osób po 50-roku życia, jednak nie jest to niestety regułą i w praktyce mogą dosięgnąć każdego. Dlatego tak istotne jest regularne kontrolowanie znamion.

Bezpłatne badanie odbędzie się w najbliższą środę, 17 maja m.in. w Renew Clinic. Należy się jednak zarejestrować, dzwoniąc pod numer telefonu: 606 200 193.

Z danych organizatorów akcji Euromelanoma wynika, że w ubiegłym roku zaangażowało się w nią 280 polskich dermatologów, którzy charytatywnie w 261 gabinetach i klinikach dermatologicznych przebadali w sumie 3700 pacjentów. U 34 pacjentów (1,0%) zdiagnozowano czerniaka, natomiast nowotwory nieczerniakowe skóry (BCC+SCC) rozpoznano wśród 93 uczestników akcji (2,6%). Dodatkowo, lekarze zidentyfikowali inne podejrzane znamiona atypowe u 17,8% pacjentów. 79% uczestników kampanii Euromelanoma 2016 po raz pierwszy poddało się pełnemu badaniu skóry.