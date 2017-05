Świętuj z Lodami Bonano

Pierwsza Komunia Święta to jeden z najważniejszych dni w życiu dziecka i szczególne wydarzenie dla całej rodziny. Marka LodyBonano chce, aby był on jeszcze bardziej wyjątkowy i dlatego dzieciom, które przystąpią do tego sakramentu zafunduje słodkie co nieco.