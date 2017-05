Makarun ze wsparciem agencji PR

Makarun Spaghetti and Salad to polska sieć spaghetterii serwująca włoski makaron z różnorodnymi sosami w formie „take away”.



Marka na rodzimym rynku pojawiła się dokładnie 5 lat temu. Obecnie pod tym szyldem działa już 19 punktów w różnych rejonach Polski. Co ciekawe, w ostatnim czasie otwarty został także pierwszy lokal zagraniczny – umiejscowiony w Hamburgu, w Niemczech.



Teraz twórcy sieci stawiają na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój. Ich zdaniem w Europie wciąż brakuje bowiem konceptu typu fast food, w którym serwowane byłyby makarony na wynos w stosunkowo niskiej cenie. Stąd decyzja o nawiązaniu współpracy z Agencją Publicum.



Agencja odpowiadać będzie za budowę wizerunku marki, zwiększanie jej rozpoznawalności i wzrost zaufania do niej.



Specjaliści Publicum na rzecz Makarun’a prowadzić będą działania komunikacyjne, a także dbać o systematyczną obecność brandu w mediach regionalnych, ogólnopolskich i branżowych.



Pierwszym zadaniem w ramach współpracy było poinformowanie klientów sieci i potencjalnych franczyzobiorców o otwarciu premierowego punktu poza granicami naszego kraju.



Co ciekawe, to nie pierwszy, duży franczyzowy klient Publicum. Od kilku lat z usług agencji korzysta bowiem marka LodyBonano – największa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie sieć franczyzowych lodzi.



Oprócz tego w gronie jej klientów jest także jedna z najszybciej rosnących sieci z lodami tradycyjnymi, czyli Wytwórnia Lodów Prawdziwych „u Lodziarzy”.