Dzień Rodziny w Lipowym Moście

Impreza, w której wezmą udział rodziny fundacyjnych podopiecznych rozpocznie się w samo południe, w niedzielę, 28 maja. Do godziny 17.00 na uczestników czekają liczne atrakcje i wiele niezapomnianych wrażeń.

- Ubiegłe lata pokazały, że połączenie trzech ważnych wydarzeń to znakomity pomysł. Przygotowujemy szereg atrakcji z myślą o najmłodszych, ale rodzice również nie będą narzekać na nudę – zaznacza Arnold Sobolewski, prezes Fundacji „Pomóż Im”. - Lipowy Most to gościnne i sprawdzone miejsce, dlatego ponownie zapraszamy nasze hospicyjne rodziny właśnie do oddalonego o niespełna 40 minut jazdy od Białegostoku kompleksu.

Na co dzień rodziny, którymi troskliwie opiekuje się zespół medyczny Fundacji nie mają lekko, ale podkreślają, że nie byliby wstanie udźwignąć tego ciężaru właśnie bez wsparcia hospicjum. Tak między innymi uważa pani Bogusia, która od 15 lat opiekuje się swoim synem Maćkiem.

- „Fundacja Pomóż Im” jest … nieoceniona. Choć tyle lat sama walczyłam o syna, to teraz codziennie zastanawiam się, co by było, gdyby zabrakło opieki ludzi z hospicjum. Załamałabym się na pewno. Przez tyle lat nikt nie chciał przyjechać do domu i podjąć się rehabilitacji Maćka. Teraz nie ma z tym problemu. Ci ludzie są do naszej dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Zawsze mogę zadzwonić, zapytać, porozmawiać… - mówi wzruszona kobieta i dodaje, że z przyjemnością wybierze się kolejny raz na Dzień Rodziny, choć do pokonania ma kilkadziesiąt kilometrów.

Organizatorzy w sposób szczególny zadbają o rodziców. Gdy wolontariusze zajmą się dziećmi, zarówno mamy jak i tatusiowie znajdą chwilę dla siebie. Panie odpoczną w specjalnej strefie hotelowego SPA. Panowie z kolei wezmą udział w akademii golfa, gdzie pod kierunkiem instruktora spróbują swoich sił w tym sporcie lub zmierzą się w zawodach strzeleckich.

Dodatkowo uczestnicy rodzinnego pikniku będą mogli podziwiać zabytkowe motory, przejechać się nimi, a także wykonać pamiątkowe fotografie.

Kolejną atrakcją będzie występ grupy rekonstrukcyjnej WIN. Jej członkowie zaprezentują między innymi: repliki broni oraz umundurowanie. - Takie wydarzenie, to doskonała okazja do tego, aby nasze rodziny choć na chwile oderwały się od trosk, problemów i po prostu spędziły ze sobą miłe chwile – mówi prezes Fundacji.

Na specjalne atrakcje, w dniu swojego święta, czyli 26 maja, mogą też liczyć mamy, które towarzyszą swoim dzieciom przebywającym na leczeniu w Klinice Onkologii i Hematologii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym.

Jak co roku Fundacja „Pomóż Im” zadba o to, aby poczuły się wyjątkowo. Kobietami zajmą się wizażystki z Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku oraz fryzjerki z zakładu fryzjerskiego Kameleon. Później czeka je profesjonalna sesja zdjęciowa ze swymi pociechami.

Maluchom w tym czasie będą towarzyszyć wolontariusze i zorganizują im specjalne zajęcia plastyczne. Dzieci wykonają ramki do zdjęć, które na zakończenie tego dnia wręczą swoim mamom.

W takim dniu nie może zabraknąć sympatycznych upominków. Panie otrzymają ręczniki z napisem „Mama” od firmy Greno oraz zestawy kosmetyków od Starej Mydlarni z Galerii Jurowiecka. Początek świętowania w klinice zaplanowano na godzinę 13.00. Atrakcje trwać będą do godziny 17.00.