Wyjątkowy Dzień Dziecka z LodamiBonano

Z pewnością w upominkowych torbach, które 1 czerwca rodzice wręczą swoim dzieciom, nie zabraknie najnowszych gier komputerowych, klocków, lalek, deskorolek i wielu innych topowych elektronicznych gadżetów. Jednak dopełnieniem tych wszystkich podarunków może być wspólne wyjście na lody.

- Czy można wyobrazić sobie lepsze zwieńczenie Dnia Dziecka niż pyszna lodowa przekąska? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista, dlatego ten dzień postanowiliśmy uczcić szczególnie, przygotowując specjalnie dedykowaną promocję – mówi Sylwia Korpacz, przedstawicielka marki LodyBonano.

Co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać? To proste. Wystarczy przyjść 1 czerwca do dowolnie wybranej lodziarni działającej pod szyldem LodyBonano w godzinach między 13.00 a 15.00. W tym czasie ulubione przysmaki maluchów będą kosztować tylko złotówkę.

- W tej cenie dostępne będą takie lody jak: Kajtuś, Disney, Rurka Niekapka i mały Americanos. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci – zarówno te małe, jak i te już całkiem duże. Wszak w każdym z nas drzemie dziecko - zachęca Sylwia Korpacz.

Oprócz lodów w atrakcyjnej cenie, w tym szczególnym dniu lodziarnie z charakterystycznym, żółto-bordowym logo zaproponują maluchom dodatkową atrakcję.

- W każdym lokalu, na dzieci czekać będzie specjalna osoba, która będzie zamieniać maluchy w ich ulubionych, bajkowych bohaterów. Na chwilę można będzie stać się - Kubusiem Puchatkiem, Myszką Miki a nawet księżniczką Elzą z Krainy Lodu. Dzieci zyskają szansę skorzystania z propozycji malowania twarzy – dodaje przedstawicielka marki.