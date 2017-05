Innowacje wkraczają do lodziarni

Podlaskie przedsiębiorstwo śmiało podbija rynek stając się liderem wśród dostawców asortymentu do prowadzenia lodowego biznesu. W swojej strategii rozwoju Lodziarz.pl zakłada oferowanie swoim klientom ponadprzeciętne usługi dotychczas niekojarzone z działalnością hurtowni obsługujących ten segment klientów.

W tym kontekście jako jedyne przedsiębiorstwo o tym profilu w kraju, sięga po rozwiązania o najwyższym stopniu innowacyjności. Robi to także poprzez udział w regionalnych i krajowych konkursach wspierających wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Od tego sezonu przedsiębiorstwo będzie wspierało swoich klientów poprzez świadczenia zautomatyzowanej, unikatowej usługi doradczej dotyczącej optymalizacji procesu planowania i realizacji zakupów, co przyniesie podobny skutek na poziomie firmy Lodziarz.pl

Firma w ramach programu Bon na innowacje zrealizowała projekt polegający na opracowaniu informatycznego modułu wsparcia strategii zarządzania i optymalizacji procesów zakupu-magazynowania-dystrybucji surowców w ramach sieci franczyzowej zakładów produkcji lodów w oparciu o moduł analizy danych pogodowych.

Choć sam tytuł projektu brzmi tajemniczo i abstrakcyjnie, to jak podkreśla Zbigniew Garbowski, przedstawiciel hurtowni Lodziarz.pl, - Aplikacja rozwiązuje jeden z największych problemów lodziarni polegający na prognozowaniu ilości towaru, który powinien zostać w danym momencie zamówiony.

Lodziarnia składając zamówienie online w hurtowni będzie miała wybór – albo uczynić to tak jak dotychczas albo zweryfikować planowane zakupy w oparciu o prognozę zapotrzebowania wygenerowaną przez system. - Aplikacja wyręcza więc właściciela lodziarni z konieczności przewidywania dokładnej ilości towaru, jaki w danym momencie powinien zamówić – z dumą zaznacza przedsiębiorca.

System informatyczny wykorzystujący sieci neuronowe do prognozowania wielkości zakupów jest niewątpliwie innowacją co najmniej na poziomie krajowym. Rozwiązanie stanowi dziś atut przedsiębiorstwa i istotny element budowy przewagi konkurencyjnej, dlatego przedsiębiorstwo chroni tajemnicą jakiego rodzaju dane wejściowe służą do estymacji zamówień.

Lodziarz.pl kusi nie tylko swoją ofertą asortymentową, ale także sposobem współpracy ze swoimi klientami. Standard obsługi i wykorzystywanie najnowszych technologii do analizy i optymalizacji procesów biznesowych zasługują na uwagę i docenienie nie tylko podmiotów z branży. Oferując nową usługę firma staje się kolejnym przedsiębiorstwem w regionie Polski Wschodniej, dla którego innowacje przynoszą realne korzyści biznesowe.