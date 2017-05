Charytatywny Dzień Dziecka w Sixty Six

1. czerwca to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu każdego rodzica. Na tę okazję większość z nich szykuje „coś extra” – zestaw niespodzianek i atrakcji sprawiających, że dzień dziecka zostanie przez ich pociechy zapamiętany na długo.

W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się wspólne świętowanie w rodzinnych restauracjach, które specjalnie na tę okazję przygotowują nowe menu, planują ciekawe promocje lub organizują niecodzienne zabawy.

Przykładem na to jest chociażby białostockie Sixty Six, gdzie obchody dnia dziecka potrwają w tym roku… aż cztery dni.

- Startujemy, co jasne, już 1. czerwca. Od rana w ogródku przed restauracją na wszystkie spragnione wrażeń maluchy czekać będzie dmuchany plac zabaw w formie zamku. Popołudniu zaś dzieciaki będą mogły poddać się malowaniu twarzy, puszczać bańki mydlane czy wziąć udział w konkursach tanecznych – mówi Paweł Urban, właściciel restauracji.

Z kolei rodziców z całą pewnością ucieszy promocja, jaka obowiązywać będzie aż do niedzieli: przy zakupie dwóch dań głównych – danie ze specjalnego menu dziecięcego gratis.

Dzień Dziecka w Sixty Six to jednak nie tylko wspólna zabawa. Przy tej okazji właściciele restauracji postanowili bowiem wesprzeć maluchy, którymi opiekuje się Fundacja „Pomóż Im” - i do tej pomocy zaangażować swoich klientów.

- Los podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci leży nam na sercu od dawna. I choć mamy świadomość, że nasza pomoc to ledwie kropla w morzu potrzeb, jest nam niezmiernie miło, że możemy dołożyć swoją, choćby najmniejszą cegiełkę do tego wspaniałego dzieła – dodaje przedstawiciel Restauracji Sixty Six.

Ostatecznie o tym, jaką kwotę uda się uzbierać, zadecydują… konsumenci. Decyzją właścicieli 1 zł od każdej pizzy i wszystkich dań z menu dziecięcego przekazana zostanie właśnie na rzecz potrzebujących.

Akcja charytatywna potrwa od czwartku do niedzieli. Włączone do niej zostaną zarówno zamówienia składane bezpośrednio w lokalu, jak i te realizowane „na dowóz”.