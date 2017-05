W Łapach powstanie nowoczesne Centrum Logistyczne wraz z Terminalem Kontenerowym.

Inwestycję o wartości około 30 milionów złotych realizuje działająca od ponad 20 lat, białostocka firma Kontrast. Szef firmy – Krzysztof Koc – zajmującej się dystrybucją produktów z kategorii wyposażenia wnętrz, zaznacza, że pomysł budowy terminala to de facto odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie zarówno jego przedsiębiorstwa ale i innych firm z Podlasia.



- Importujemy sporo towaru z Azji, który trafia do nas właśnie za pośrednictwem portów w Trójmieście. Z uwagi na dynamiczny wzrost liczby zamówień coraz bardziej dokucza nam brak podobnej infrastruktury w naszym regionie. Kontenery przyjeżdżają bowiem do nas w tradycyjny sposób - na naczepach TIR-ów. Powstanie terminala będzie zatem oznaczało nie tylko znaczne skrócenie czasu dostaw jak i wyraźne oszczędności – podkreśla Krzysztof Koc.

Jak zaznacza, z usług terminala jest gotowych korzystać wiele podmiotów nie tylko z naszego regionu ale i innych części kraju. Powstanie tej inwestycji ma szansę pozytywnie wpłynąć na całą podlaską gospodarkę oraz dać impuls rozwojowy dla Łap.

W pierwszej fazie po uruchomieniu terminala pracę znajdzie 20 – 30 osób. Co ważne, inwestycja będzie też naturalnym zapleczem logistycznym dla przedsiębiorstw działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łapach. Początkowo będą tam kursowały 2-3 składy kolejowe tygodniowo.

Budowa ruszy na przełomie września i października. Według planów prace powinny zakończyć się w 2019 roku. Terminal kontenerowy zostanie wybudowany na terenie niedziałającego od lat Zakładu Napraw Taboru Kolejowego w Łapach. Łączny koszt inwestycji to ok. 30 milinów złotych. Niemal połowa środków pochodzić będzie z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Łapski terminal zajmie powierzchnię ponad 2ha. Na jego obszarze znajdzie się miejsce dla 1100 kontenerów. W ramach inwestycji powstanie platforma wyposażona w specjalistyczny sprzęt rozładunkowo – przeładunkowy, zarządzany przez nowoczesne systemy informatyczne.

W ramach budowanego kompleksu oprócz terminala powstanie również nowoczesny magazyn klasy A o powierzchni 10 tysięcy m2. Obiekt zostanie wyposażony w regały wysokiego składowania. Będzie obsługiwany przez specjalistyczne wózki widłowe i zarządzany przez nowoczesny system informatyczny umożliwiający m.in. monitorowanie towaru czy zamówień przez klientów z zewnątrz.

Terminal będzie jedynym tego rodzaju miejscem w tej części kraju. Choć w Polsce działa już kilka terminali tego typu, ale ten który powstanie pod Białymstokiem będzie się wyróżniał kompleksowością usług związanych nie tylko z przeładunkiem i składowaniem kontenerów. Klienci będą mieli możliwość korzystania z szerokiej gamy usług logistycznych - od wynajmu powierzchni magazynowej, miejsc paletowych po rozładunek kontenera i wysyłanie towaru do klienta docelowego.