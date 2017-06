Electrum Ekiden, czyli drużynowe bieganie dorosłych i dzieci w szczytnym celu

DRUŻYNOWO DLA DZIECI

Jeśli lubisz rywalizację drużynową, to powinieneś zabrać swoich znajomych na sztafetę Electrum Ekiden. Słowo ekiden z pochodzi z języka japońskiego (ekiden-kyōsō) i oznacza długodystansowy bieg sztafetowy. Biegi sztafetowe Ekiden są niezwykle popularne na całym świecie, zwłaszcza w: Japonii, Australii, Holandii, Belgii, Niemczech, Francji czy Stanach Zjednoczonych. Nazwa tego maratonu-sztafety pochodzi od japońskiego systemu transportowego i pocztowego, przebiegającego wzdłuż szlaku Tōkaidō. Powstał on w XVII w. pomiędzy miastami Edo (obecnie Tokio) i Kioto, oddalonymi od siebie o ok. 500 km. System umożliwiał szybką komunikację m.in. dzięki wymianie koni na kolejnych stacjach (eki).

Sztafeta maratońska w Białymstoku rozwija się bardzo dynamicznie. W pierwszej edycji, w 2015 roku w zawodach wzięło udział 139 drużyn (834 osób), a w 2016 już 181 zespołów (1086 osób). W Electrum Ekiden startują drużyny 6-osobowe. Drużyna musi pokonać łącznie dystans maratonu, czyli 42 km 195 m. Pierwsza osoba biegnie dystans 7,195 km, kolejne dwie – po 10 km każda, natomiast ostatnich trzech zawodników biegnie 5 km każdy. 7,195 km + 10 km + 10 km + 5 km + 5 km +5 km daje nam właśnie pełny dystans maratoński.

Startując w Electrum Ekiden w Białymstoku, duma i honor może Cię przepełniać nie tylko z powodu samego startu. Biorąc udział w sztafecie pomagasz Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci. Część z opłat startowych jest przeznaczana na potrzeby wcześniej wspomnianego hospicjum. W ciągu dwóch edycji dzięki sztafecie Electrum Ekiden 50.000 zł trafiło na konto potrzebujących dzieciaków.

ELECTRUM EKIDEN MINI

W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy zapisy na Electrum Ekiden Mini. Każda drużyna składa się z 4 osób. Mogą to być dziewczęta, mogą być chłopcy, mogą być drużyny mieszane. Nie ma też znaczenia wiek uczestników w zespole (o ile mieści się w przedziale 4-15 lat). Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że w drużynie może biec czterolatek z piętnastolatkiem.

Podobnie jak w „dużej” sztafecie, celem nadrzędnym jest pomoc Hospicjum dla Dzieci, dlatego 30% z każdej opłaty startowej zostanie przekazana na rzecz Fundacji „Pomóż Im”.

Dzieci pomagają dzieciom. Biegając. Z uśmiechem!

I jak tu nie biegać?

RYWALIZACJA NA OBIEKCIE ŚWIATOWEJ KLASY

Rywalizacja odbędzie się na świeżo wyremontowanym stadionie lekkoatletycznym przy ul. 11 Listopada 28, na którym nota bene odbędą się tegoroczne Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce w dniach 21-23 lipca. Będzie to najważniejsza impreza w ponad 90-letniej historii stadionu. W Białymstoku pojawi się cała czołówka polskich lekkoatletów, w tym białostoczanin, medalista olimpijski Wojciech Nowicki. Warto dodać, że bieżnia, po której będą biegać uczestnicy Electrum Ekiden posiada certyfikat produktowy IAAF (światowej federacji lekkiej atletyki), co daje uczestnikom imprezy szansę na zasmakowanie biegania na obiekcie spełniającym światowe standardy jakości.