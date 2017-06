Centrum Dietetyki Stosowanej uruchamia franczyzę

Jeszcze do niedawna dietetykom stawiającym pierwsze kroki na rynku wystarczała posiadana wiedza i minimalna aktywność reklamowa. Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie i wraz z lawinowym wzrostem ilości gabinetów w Polsce istotną rolę zaczyna odgrywać szyld, pod którym pracujemy.

- Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu poradni uświadomiło nam, jak trudno w dzisiejszych czasach zaistnieć na rynku usług z zakresu doradztwa żywieniowego młodym dietetykom. Dziś nowa firma nie może pozwolić sobie na komfort popełniania błędów. Akademickie programy kształcenia wciąż przy tym nie są dostosowane do praktycznego przygotowania absolwenta do pracy z pacjentem. Nie oferują praktycznych narzędzi do prowadzenie tego typu biznesu – opisuje Radosław Majewski z Centrum Dietetyki Stosowanej.

I dodaje: Stąd nasz pomysł na stworzenie oferty dla franczyzobiorców. W ten sposób pragniemy wypełnić tę rynkową lukę, ucząc jak połączyć wiedzę z praktyką. Chcąc ułatwić zawodowy strat młodym dietetykom postanowiliśmy stworzyć program umożliwiający otwarcie gabinetu pod marką Centrum Dietetyki Stosowanej.

O tym, jak dużym wsparciem dla osób rozpoczynających działalność w tym sektorze może być ten charakterystyczny szyld, najdobitniej przekonują liczby. CDS to pierwsza prywatna poradnia dietetyczna w północno – wschodniej Polsce, działająca nieprzerwanie od 10 lat.

W tym czasie z jej usług skorzystało blisko 10 000 pacjentów, borykających się nie tylko z otyłością ale także z wieloma innymi chorobami dietozależnymi. Pod stałą opieką poradni znajduje się wielu zawodowych sportowców a nawet medalistów Igrzysk Olimpijskich oraz celebrytów.

Wszystko to sprawia, że przedstawiciele poradni często goszczą na łamach mediów. Na przestrzeni ostatnich lat ukazało się już ponad 100 publikacji w tytułach lokalnych, ogólnopolskich i branżowych z udziałem przedstawicieli CDS w charakterze ekspertów żywienia.

Co oczywiste, oferta franczyzowa poradni nie ogranicza się jedynie do możliwości działania pod znaną i budzącą zaufanie marką. W skład pakietu wchodzi też szereg innych elementów – jak chociażby możliwość wykorzystania wizerunku i rekomendacji znanych osób (sportowców, celebrytów), udział w akcjach promocyjnych, doradztwo marketingowe czy możliwość posługiwania się certyfikatem Godła Najwyższej Jakości Quality.

- Nawiązując współpracę franczyzową najistotniejsze jednak dla nas będzie najwyższa jakość oferowanych usług. Stąd nasi partnerzy każdorazowo mogą liczyć na szkolenia umożliwiające profesjonalną obsługę pacjentów, odbycie stażu w naszej placówce oraz obecność specjalisty CDS podczas pierwszych wizyt pacjentów w nowym gabinecie – dodaje Radosław Majewski.

Dodatkowo franczyzobiorca otrzyma też modele opracowanych diet oraz wiedzę na temat metodyki ich przygotowywania, formularze używane do pracy poradni, a także gotowe prezentacje do realizacji wykładów dotyczących odchudzania i zasad żywienia.

Prowadzenie gabinetu pod marką Centrum Dietetyki Stosowanej odbywać się może na podstawie jednego z trzech wariantów współpracy. Koszt jednorazowej opłaty licencyjnej w najmniejszym pakiecie wynosi 10 000 zł. Do tego dochodzi franczyzowa opłata miesięczna w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy. Z kolei szacowany koszt wyposażenia i dostosowania poradni to ok. 23 500 zł.

Do kogo skierowana jest ta oferta?

­- Przede wszystkim jesteśmy otwarci na współpracę z osobami z wykształceniem wyższym kierunkowym z zakresu dietetyki lub żywienia człowieka, które zdecydowane są otworzyć działalność gospodarczą. Drugą grupę stanowią zaś specjaliści, którzy już prowadzą własny gabinet, a chcąc zwiększyć konkurencyjność swojej firmy wyrażają gotowość do zmiany marki – mówi na koniec przedstawiciel Centrum Dietetyki Stosowanej.