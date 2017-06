Młodzicy KS Wasilków ze wsparciem Bonano i Lodziarz.pl

Zakończony właśnie sezon był dla młodzików z KS Wasilków ze wszech miar udany. Drużyna zajęła bowiem pierwsze miejsce w swojej grupie rozgrywkowej. Klub w walce o laury wyprzedził m. in. zawodników z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Sokółki, Juchnowca i Gródka.

Sukces jest tym większy, że przez większość czasu zawodnicy z Wasilkowa rywalizowali z dziećmi starszymi od siebie. W skład drużyny wchodzą głównie przedstawiciele roczników 2005-2006, a rozgrywki przeznaczone są dla młodzików urodzonych w 2004 roku.

Jak zgodnie przyznają przedstawiciele Klubu, zajęcie pierwszego miejsca byłoby o wiele trudniejsze, gdyby nie pomoc sponsorów. Drużynę już od ponad 3 lat wspierają lokalna lodziarnia należąca do sieci Lody Bonano oraz firma Lodziarz.pl.

- Gdy tylko usłyszeliśmy o możliwości wsparcia dzieciaków z KS Wasilków, nie zastanawialiśmy się ani chwili. Jako odpowiedzialna społecznie firma mamy bowiem świadomość, jak ogromną rolę w życiu młodzieży pełni sport – mówi Zbigniew Garbowski, przedstawiciel firmy Lodziarz.

Wtóruje mu Piotr Kotowicz z lodziarni Bonano w Wasilkowie: - Choć w miarę naszych możliwości staramy się wspierać wiele inicjatyw, także tych ogólnopolskich, jesteśmy przekonani, że najważniejsza jest pomoc realizowana na poziomie lokalnym. To nasz region, tu na co dzień pracujemy i spędzamy wolny czas, więc sponsoring drużyny, której dodatkowo sami kibicujemy, to rzecz całkowicie naturalna.

I dodaje: Z tego miejsca pragniemy gorąco pogratulować chłopakom sukcesu i już zaczynamy trzymać kciuki za powodzenie w kolejnym, wspólnym sezonie.

W ramach współpracy z Bonano i Lodziarzem zawodnicy KS Wasilków otrzymują wszystko, co ułatwia im rywalizację z rówieśnikami. Firmy zapewniają im więc m. in. stroje, ochraniacze, torby oraz dresy.

Do tego dochodzi dofinansowanie obozów przygotowawczych, a także sponsorowanie wyjazdów. Przysłowiową wisienkę na torcie stanowią zaś różnego rodzaju spotkania integracyjne: pikniki, świąteczne eventy i – co oczywiste – wspólne wyjścia na lody!

Zgodnie z zapowiedziami Zbigniewa Garbowskiego i Piotra Kotowicza, obie firmy będą wspierać drużynę z Wasilkowa także w roku 2018. Wszystko wskazuje zatem na to, że znów w tej klasie rozgrywkowej czeka nas pasjonująca walka o tytuł najlepszego teamu w regionie.