Pokaż, jak kręcą Cię LodyBonano i zdobądź pieniądze na wakacje!

Kolejny konkurs sieci LodyBonano skierowany jest do wszystkich smakoszy lodowych pyszności, którzy szukają ciekawego sposobu na zdobycie dodatkowych pieniędzy np. na wymarzony wyjazd z przyjaciółmi.

- Podczas wakacji bardzo często powstają filmiki, które są miłą pamiątką. I to właśnie one będą podstawą nowej zabawy. Co należy zrobić, aby wziąć w niej udział? Wystarczy wykazać się kreatywnością i nakręcić film o tym, jak spędzacie czas w pobliżu lodziarni LodyBonano i jak bardzo lubicie nasze produkty – mówi Sylwia Korpacz, manager do spraw wizerunku i marketingu firmy LodyBonano.

Film „Pokaż jak kręcą Cię LodyBonano” nie musi być długi (min. 9 sekund) , ważne jednak by pokazywał radość i ”frajdę” jaką daje jedzenie zakręconych deserów, dostępnych w lodziarniach z charakterystycznym żółto – zielonym logo.

- Konkurs przeprowadzony będzie na łamach/za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Nagrania należy publikować na fanpage’u naszej sieci pod postem konkursowym . Tu też odbywać się będzie głosowanie. Warto więc zachęcić swoją rodzinę, znajomych do oddawania lajków na Wasze filmy. Zdobywcy największej ilości polubień otrzymają nagrody pieniężne, a ich filmiki zostaną umieszczone na stronie internetowej LodyBonano. Zachęcamy wszystkich, którym smakują nasze lody, do wzięcia udziału w konkursie. To naprawdę może być doskonała zabawa i jednocześnie okazja do zdobycia odrobiny gotówki! – dodaje przedstawicielka marki.

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody. I tak autorzy 3 filmów, które zdobędą najwięcej „lajków” otrzymają kolejno 1000 zł za pierwsze miejsce, 600 zł za drugie i 400 zł za trzecie.

- W naszym przekonaniu to kusząca propozycja, liczymy więc na inwencję i kreatywność miłośników naszych smaków – mówi Sylwia Korpacz.