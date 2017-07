Makarun zawitał do Poznania

Sobotnie otwarcie było dla twórców Makarun’a szczególnie ważne. Poznański punkt dołączył bowiem do 19 innych działających do tej pory na terenie całego kraju. Nic więc dziwnego, że uruchomienie sprzedaży w tym miejscu fetowano szczególnie – wszak to mały jubileusz.

- Ten dzień z całą pewnością zostanie przez nas zapamiętany na długo. Otwarcie punktu w stolicy Wielkopolski pozwoliło nam osiągnąć magiczną liczbę 20. restauracji w Polsce i tym samym zrealizować kolejny z zaplanowanych na ten rok celów – wyjaśnia Przemysław Tymczyszyn.

A jakby okazji do świętowania było mało, w ostatnim czasie Makarun wyszedł też poza granice naszego kraju, otwierając swój lokal w Niemczech. Łącznie więc pod tym charakterystycznym szyldem działa dziś 21 punktów.

W każdym z nich serwowane są makarony z oryginalnymi sosami w formie „take away”.

Sieć taką formę sprzedaży włoskich dań zaoferowała jako pierwsza w Polsce, z miejsca zdobywając serca konsumentów, dla których oprócz wysokiej jakości potraw i atrakcyjnej ceny, liczy się także wygoda i pełna mobilność.

Nic więc dziwnego, że do jej twórców szybko zaczęły napływać zapytania ze strony potencjalnych franczyzobiorców. Obecnie wielu z nich prowadzi więcej niż jeden lokal lub też zawiera umowę na wyłączność terytorialną.

Cały czas istnieje jednak możliwość dołączenia do sieci. - Rozmowy na ten temat wciąż są prowadzone. Dobre lokalizacje często znikają z dnia na dzień, a zatem z nawiązaniem kontaktu nie należy przesadnie zwlekać – dodaje z kolei Marcin Szworak.

Makarun w Poznaniu znajduje się przy ulicy Półwiejskiej 23. Otwarty jest od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 – 21:00, a w niedzielę w godz. 12:00 – 18:00.