Awaria na polu? Sklep Metal-Fach dowiezie na miejsce potrzebne części

Współczesne rolnictwo opiera się już nie tylko na sile mięśni i determinacji gospodarzy. Razem ze staraniami rolników przychodzi technika, bez której dziś trudno sobie wyobrazić efektywną pracę. Rolnicy na co dzień korzystają z wielu urządzeń, które skutecznie wspomagają ich na każdym etapie, w tym także - co jasne - podczas żniw. To jednak okres szczególny – bo bardzo wymagający nie tylko dla pracujących w gospodarstwie, ale w szczególności też dla urządzeń, które są w tym czasie eksploatowane z ponadprzeciętną intensywnością.

- Planując i przygotowując się do tego, wielu gospodarzy przeprowadza przeglądy techniczne urządzeń, naprawiając ewentualne usterki. To bardzo rozsądne podejście, bo zajęcie się tym z odpowiednim wyprzedzeniem może przecież uchronić ich przed ewentualną awarią– mówi Paula Kucharewicz, właściciel Sklepu Metal-Fach z Sokółki.

Jak dodaje przedstawicielka firmy, wszelkie usterki, które przydarzą się już na polu, mogą przecież nieść ze sobą poważne konsekwencje związane z paraliżem pracy i opóźnieniem zbiorów, dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio się do tego przygotować.

Sokólski Metal-Fach – jeden z czołowych polskich producentów maszyn rolniczych prowadzi również specjalistyczny sklep, w którym znaleźć można części zamienne do większości wykorzystywanych na co dzień przez rolników maszyn. Co ciekawe sklep fabryczny, oferuje nie tylko sprzedaż podzespołów wymagających naprawy lub wymiany, ale również dostawę części bezpośrednio na miejsce awarii.

- Warto o tym pamiętać, bo nawet pomimo dokładnego przeglądu, awarie zawsze się mogą przecież przydarzyć. To tylko urządzenia techniczne, które – zwłaszcza w wyniku znacznych obciążeń i intensywnej eksploatacji - mogą odmówić posłuszeństwa. Zwykle też niestety do takich sytuacji dochodzi w najmniej odpowiednim momencie. Dlatego, aby zminimalizować przestój w pracy oferujemy możliwość dowozu części zamiennych, tak aby można było jak najszybciej usunąć usterkę bez zbędnej straty cennego czasu – podkreśla Piotr Zieziula, kierownik Sklepu Metal-Fach w Sokółce.