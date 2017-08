Makarun otwiera się na Śląsk. Kolejny punkt sieci otwarto właśnie w Galerii SFERA

Wybór Bielska-Białej jako miejsca otwarcia kolejnej restauracji był nieprzypadkowy. Jak przekonują przedstawiciele marki, miasto jest przecież głównym ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, kulturalnym, turystycznym, a także akademickim Podbeskidzia i jednym z ogólnopolskich liderów pod względem rozwoju gospodarczego.

- O potencjale tego rynku świadczy obecność w Bielsku – Białej przedstawicielstw wielu międzynarodowych marek, stosunkowo niski wskaźnik bezrobocia i imponująca liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Miasto jest też jednym z najprężniej działających ośrodków kulturalnym na Śląsku, które przyciąga turystów z różnych rejonów Polski i Świata. Wydarzenia typu Bielska Zadymka Jazzowa są przecież znane wszystkim z nas – wyjaśnia Karol Kożusznik, Zastępca Kierownika Działu Obsługi franczyzy Makarun,

Nowa restauracja sieci została otwarta w Galerii Sfera – największej i najnowocześniejszej galerii handlowej Podbeskidzia, z najszerszą ofertą handlową i kulinarną w regionie.

Oferta gastronomiczna Galerii Sfera, ze względu na szerokie i różnorodne portfolio dań jest jednym z naszych wyróżników. To wyróżnik, który przyciąga nie tylko robiących zakupy, ale sam w sobie jest celem odwiedzin naszego centrum. Dlatego bardzo skrupulatnie wybieramy nowych najemców, chcemy, żeby posiłki były przygotowywane z dobrych składników i pozwalały klientom spróbować smaków, z różnych zakątków świata. Makarun idealnie wpisuje się w ten koncept – podkreśla Monika Magner, dyrektor Galerii Sfera.

Od teraz klienci galerii oprócz ekoburgerów, dań kuchni tajskiej czy sushi, w przerwie pomiędzy zakupami będą więc mogli skosztować oryginalnych, włoskich makaronów dostępnych w formule „take away”.

A te, podobnie jak we wszystkich należących do sieci restauracjach, serwowane będą w towarzystwie wyjątkowych sosów. W Sferze, oprócz standardowej oferty, dodatkowo co miesiąc pojawi się jednak „sos miesiąca”, a także, wprowadzona od samego początku, większa gama dodatków.

- Co więcej, na wszystkich klientów Galerii Sfera będą u nas czekać również firmowe zapiekanki – inspirowane rzecz jasna jedynymi w swoim rodzaju włoskimi smakami – dodaje na koniec przedstawiciel Makarun’a.

Serwowane przez sieć dania wyróżnia unikalny smak, będący wynikiem korzystania z wysokiej jakości produktów – w tym włoskiego makaronu z pszenicy Durum. To, w połączeniu z atrakcyjną ceną sprawia, że oferta spagheterii jest jedną z najbardziej ekonomicznych propozycji obiadowo-lunchowych w kraju.