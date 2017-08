Pomóż skompletować „Wyprawkę od serca”

Są bowiem rodziny, które z obawą wypatrują pierwszego dzwonka. I nie chodzi tu o zakończenie wakacji. Po prostu, wyekwipowanie ucznia to spory wydatek i niemałe obciążenie domowego- zwykle skromnego budżetu.

To sytuacja, która dotyczy m.in. części rodzin hospicyjnych podopiecznych, które ma kochające rodzeństwo w wieku szkolnym. Konsekwencją nieuleczalnej choroby dziecka jest często problem finansowy. Całodobowa opieka nad cierpiącym maluchem powoduje konieczność podejmowania niezwykle trudnych decyzji związanych z rezygnacją z pracy przez jedno z rodziców. To zaś sprawia, że sytuacja materialna rodziny dramatycznie się pogarsza. Nie da się w pełni opiekować hospicyjnym dzieckiem nie zajmując się całą jego rodziną.

Dlatego kolejny raz Fundacja „Pomóż Im” postanowiła im w tym pomóc, inicjując akcję pod hasłem: „Wyprawka od serca”. Wspólnymi siłami, można sprawić, że na twarzach tych dzieci pojawi się szczery uśmiech a dzień zakończenia wakacji będzie smutny wyłącznie dlatego, że znów trzeba wracać do szkoły, a nie ze względu na stres związany z brakiem podstawowych przyborów.

W ramach tej inicjatywy prowadząca hospicjum Fundacja chce serdecznie zachęcić i prosić do włączenia się w pomoc w skompletowaniu zestawów szkolnych dla rodzeństwa podopiecznych hospicjum. Pomóc może każdy i w bardzo prosty sposób. Kupując swoim pociechom zeszyty, kredki, flamastry czy inne artykuły papiernicze, wystarczy, że do koszyka wrzucimy dodatkowe opakowanie. To prosty gest, bo wielu spośród nas zapewne nawet nie zauważy tego wydatku, a w ten sposób, razem, możemy zgromadzić wszystkie niezbędne przedmioty i artykuły. Można też razem – w gronie przyjaciół, współpracowników, rodziny, skompletować gotowy plecak, tak aby trafiły do niego niezbędne w szkole materiały.

Ponadto, każdy kto chciałbym się włączyć w akcję może też przelać dobrowolną kwotę na ten cel na konto Fundacji, wpisując w tytule przelewu „Wyprawka od serca”.

To już trzecia edycja tego przedsięwzięcia. W poprzednich latach dzięki szczodrości i wielkim sercom darczyńców i sponsorów mogliśmy przekazać piękne, w pełni wyekwipowane plecaki szkolne wszystkim dzieciom, które znajdują się pod opieką Fundacji. Głęboko wierzymy, że w tym roku, również wspólnie sprawimy im ogromną niespodziankę i uczynimy początek roku szkolnego weselszym!

Zakupione przedmioty można dostarczyć do siedziby Fundacji „Pomóż Im” – przy ulicy Ciołkowskiego 88J w Białymstoku. Można też się skontaktować telefonicznie aby ustalić szczegóły przekazania tych szkolnych darów, dzwoniąc pod numer: tel. kom. 601 960 920.