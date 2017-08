Makarun wybrał lokalizacje i szuka franczyzobiorców

Najwyższej jakości produkty, precyzyjnie skomponowane, trakcyjne menu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, atrakcyjne ceny i odpowiednia obsługa – to bez wątpienia elementy, bez których trudno wyobrazić sobie z powodzeniem funkcjonujący biznes gastronomiczny.

Do listy tej należy jednak dodać jeszcze przynajmniej jeden punkt, czyli lokalizację. To ona może bowiem w ostatecznym rozrachunku zadecydować o sukcesie bądź porażce danej restauracji.

- Mając to na względzie postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom naszych partnerów

i ułatwić im start w często nowym dla nich biznesie – wyjaśnia Przemysław Tymczyszyn, współwłaściciel sieci.

I dodaje: Nasi eksperci w ciągu ostatnich kilku miesięcy prześledzili, więc niemal cały kraj poszukując lokali, które w ich ocenie sprawdzą się w tym wypadku najlepiej.

Ta pogłębiona analiza dokonana została w oparciu o ponad 5-cio letnie doświadczenie w branży gastronomicznej przedstawicieli sieci. Efektem tego jest zaś 14 nieprzypadkowo wybranych, atrakcyjnych lokalizacji w 7 różnych miastach w całym kraju.

- Wciąż dostępne lokale czekają obecnie na franczyzobiorców z Warszawy, Krakowa, Zakopanego, Gdańska, Lublina, Białegostoku i Wrocławia – dodaje Marcin Szworak.

Ta propozycja pierwszej, polskiej sieci franczyzowej spaghetterii skierowana jest zarówno do osób, które już od jakiegoś czasu myślą o otwarciu własnej restauracji, ale do tej pory wstrzymywały się ze względu na trudność w wyborze odpowiedniego miejsca, jak i do przedsiębiorców, dla których nowy punkt franczyzowy stanowić będzie sposób na inwestycję kapitału.

Wstępne porozumienia z właścicielami lokali zostały już zawarte, nic nie stoi więc na przeszkodzie, by nowe restauracje pod szyldem Makarun otwarte zostały nawet w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni.