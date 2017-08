Żniwa ze Sklepem Metal-Fach

Żniwa to najważniejszy okres w polskich gospodarstwach, zbiór plonów to ukoronowanie ciężkiej, wielomiesięcznej pracy rolników. Zanim ich maszyny wyjadą na pola powinny zostać dokładnie sprawdzone i poddane przeglądom technicznym. To jednak nie wyeliminuje wielu niespodziewanych i niezaplanowanych usterek. W związku z tym sokólski Metal-Fach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i w najgorętszym czasie żniw fachowcy są dostępni przez całą dobę.

- W czasie, kiedy na polach trwają najważniejsze i najcięższe prace, nasz sklep wprowadza tak zwany „dyżur żniwny”. Sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00, w soboty natomiast 7:00 – 13:00. W pozostałych godzinach dostępny jest całodobowy telefon. Jest też możliwość otworzenia sklepu na potrzeby klienta, a nawet dowiezienie części na miejsce pracy – mówi Paula Kucharewicz, właścicielka Sklepu Metal-Fach.

W każdej chwili części zamienne można zamówić pod numerem telefonu +48 533 111 477. Fachowcy ze Sklepu Metal-Fach odbierają go przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jest też możliwość składania zamówień online w sklepie internetowym – https://www.sklepmetalfach.com.pl.

- W swojej ofercie mamy części zamienne do wielu modeli kombajnów, ciągników i innych maszyn rolniczych. Wystarczy zadzwonić, a nasi fachowcy dowiozą, co niezbędne we wskazane miejsce. Dzięki temu rolnik nie traci zbyt wiele cennego czasu i dalej może kontynuować żniwa – dodaje Piotr Zieziula, kierownik Sklepu Metal-Fach.

Na okres żniw Sklep Metal-Fach przygotował wiele promocji i wyprzedaży, o których na bieżąco można dowiedzieć się z fanpage’a Sklepu Metal-Fach. Cała oferta dostępna jest w sklepie stacjonarnym – ul. Kresowa 62 w Sokółce oraz w sklepie internetowym https://www.sklepmetalfach.com.pl