Woda w zamian za datek na rzecz hospicjum

Cały dochód z tej nietypowej akcji wspomoże działalność Fundacji prowadzącej jedyne w regionie Domowe Hospicjum dla Dzieci. Teraz hotel zachęca również inne obiekty, aby poszły jego śladem i przyłączyły się do tej spontanicznej akcji nazwanej „Woda na rzecz Hospicjum”.

- To wyjątkowo szlachetna inicjatywa. Cieszymy się, że Hotel Podlasie pamięta o naszych nieuleczalnie chorych podopiecznych wychodząc naprzeciw ich potrzebom z tak niecodziennym pomysłem. Każde wsparcie jest dla nas na wagę złota. Chciałbym jednocześnie przyłączyć się do apelu właścicieli zachęcając do podobnego gestu również inne miejsca tego typu działające na terenie miasta i regionu- mówi Arnold Sobolewski, prezes Fundacji.