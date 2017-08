KOJA zadebiutuje na targach Agro Show

Aż 4 dni targowe. Ponad 800 wystawców, z czego niemal 100 z zagranicy. 150 tys. m2 powierzchni wystawienniczej na prawie 120 ha. I wreszcie blisko 150 tys. zwiedzających – tak w skrócie opisać można zbliżające się wielkimi krokami Agro Show 2017.

Liczby te dobitnie pokazują, że mamy w tym wypadku do czynienia z największym tego typu wydarzeniem nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Nic więc dziwnego, że w wystawie biorą udział wszystkie czołowe firmy z branży rolnej.

W tym roku na targach Agro Show swoją ofertę prezentować będzie też KOJA – podlaski producent maszyn i urządzeń rolniczych. Firma w Bednarach w roli wystawcy pojawi się po raz pierwszy w historii.

- To dla nas bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie i niezwykle ważny moment. O udziale w imprezie myśleliśmy już od pewnego czasu, systematycznie dopracowując ofertę m. in. pod tym kątem – mówi

Andrzej Konopka, przedstawiciel firmy KOJA.

I dodaje: Cieszymy się zatem niezmiernie, że podczas obecnej edycji w końcu będziemy mogli podzielić się ze zwiedzającymi naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami.

KOJA w trakcie wystawy zaprezentuje cały przekrój swojego asortymentu dedykowanego dla sektora rolnego. Na stoisku firmy będzie zatem można zapoznać się z powstającymi w Stawiskach kabinami do ciągników, ścinaczami i kosiarkami czy mieszadłami do gnojowicy.

Do tego dojdą także pługi orne - obrotowe, przeznaczone do wykonywania orki zagonowej na polach płaskich o niewielkim nachyleniu, a także pługi zagonowe, wyróżniające się doskonałym stosunkiem wytrzymałości do wagi. Stabilność tych urządzeń gwarantuje odpowiednia konstrukcja ramy, będąca w stanie przeciwstawić się wszelkim obciążeniom. Największą zaletą maszyn jest zaś system zabezpieczenia resorowego, który zwiększa ich efektywność na glebach z dużą ilość kamieni.

- Oferta, którą zaprezentujemy w Bednarach, stanowić będzie jednak jedynie preludium do tego, co czeka nas w najbliższej przyszłości. Nasi konstruktorzy cały czas pracują bowiem nad zupełnie nowymi produktami, które pojawią się na rynku prawdopodobnie jeszcze w tym roku – dodaje.

Co ciekawe, również aktualnie dostępne maszyny i urządzenia poddawane są ciągłym modyfikacjom. Firma chętnie wsłuchuje się bowiem w głosy swoich klientów i stara się na bieżąco wprowadzać modyfikacje, które dodatkowo ułatwią pracę na roli.

AGRO SHOW 2017

22-25 września 2017 roku

Bednary w gminie Pobiedziska, 25 km od Poznania

Szczegółowe informacje: www.agroshow.eu