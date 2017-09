Bądź omnibusem! We wrześniu startuje super-quiz z cennymi nagrodami

- Nasza zabawa będzie trwała cały miesiąc. Nieprzypadkowo zaplanowaliśmy ją właśnie we wrześniu. Chcemy bowiem powiązać zabawę z walorami edukacyjnymi. Dzięki temu, dzieci zyskają możliwość poszerzenia swojej wiedzy o wartościowe ciekawostki dotyczące wielu dziedzin życia, które będą mogły wykorzystać również w szkole, zaskakując tym samym swoich nauczycieli – informuje Sylwia Korpacz, przedstawicielka marki LodyBonano.

Sieć proponuje fanom marki grę, podczas której system będzie prezentował przeróżne ciekawostki, jako podsumowanie każdej rozgrywki. Ciekawostki będą zarazem źródłem informacji potrzebnych do przejścia Quizu. Ich wachlarz jest przeogromny, bo dotyczyć będą niemal każdej dziedziny życia.

Miłośnicy świderków dostępnych w lodziarniach z charakterystycznym żółto – zielonym logo, przez cały wrzesień powinni zatem jak najczęściej bawić się aplikacją Bonano, tworząc w niej wymyślne lodowe przysmaki.

Pytania konkursowe będą dostępne w aplikacji przez cały miesiąc i w tym czasie można na nie odpowiadać „na sucho”, traktując to jako formę treningu. „Prawdziwy” Quiz będzie natomiast trwał tylko jeden dzień - 30 września. W godzinach od 6.00 rano do 23.59 w mobilnej grze LodyBonano pojawi się specjalny formularz, który należy wypełnić wraz z rozwiązaniem Quizu – to jedyna możliwość, aby zawalczyć o cenne nagrody.

- Oczywiście zabawa polega na tym, aby prawidłowo odpowiedzieć na pytania, jednocześnie uzyskując najlepszy czas. Największe pole do popisu będą mieli ci, którzy przez cały miesiąc poszerzą swoją wiedzę dzięki ciekawostkom z naszej aplikacji – podkreśla przedstawicielka marki.

Quiz będzie się składał z dwudziestu pytań. W przypadku remisu (tj. sytuacji gdy dwóch lub więcej uczestników konkursu uzyska taki sam czas udzielenia poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania) o zwycięstwie lub zajętym przez uczestnika miejscu, zadecyduje wcześniejsza godzina przystąpienia do wypełniania formularza po poprawnym rozwiązywaniu quizu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. To pięć kompletów bezprzewodowych słuchawek Philips SHB316. Otrzymają je osoby, które uplasują się na miejscach od 1 do 5 włącznie. Osoby, które zajmą lokaty od 6 do 10 mogą liczyć na głośniki JBL.

Mobilną grę LodyBonano można pobrać na swój smartfon pod adresem:

dla wersji Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobilemadness.lodybonano

a dla wersji iOS:

https://itunes.apple.com/pl/app/lody-bonano/id815772290?mt=8