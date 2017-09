Ryszard Rynkowski zaśpiewa na rzecz dzieci z białostockiego hospicjum

Są już dostępne bilety na ten niecodzienny występ, który zaplanowano na 7 listopada. Tradycyjnie już całkowity dochód z ich sprzedaży trafi konta Fundacji. Pieniądze te pomogą zapewnić jeszcze lepszą opiekę maluchom, które przebywają w hospicjum. Aktualnie jest ich 26.

Ryszard Rynkowski jest nie tylko wokalistą, ale też kompozytorem, pianistą i aktorem. W latach 1978–1987 występował z zespołem Vox. Solową karierę rozpoczął w 1987 roku. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Uśmiechu. Jego piosenki znają i śpiewają przedstawiciele różnych pokoleń. Jedną z bardziej rozpoznawalnych jest utwór „Życie jest nowelą”. To czołówka popularnego serialu „Klan”, który na antenie Telewizji Polskiej jest nieprzerwanie od 1997 roku.

Podczas charytatywnego koncertu na pewno będzie można usłyszeć takie szlagiery jak: „Szczęśliwej drogi już czas”, „Dziewczyny lubią brąz”, „Urodziny”, „Wznieś serce nad zło” czy „Wypijmy za błędy”.

Początek o godzinie 19.00. Bilety w cenach: 75 i 95 zł można kupić w kasie przy ulicy Odeskiej, a także na stronie internetowej opery.

Miesiąc Dobroczynności to autorski pomysł Fundacji „Pomóż Im” na kampanię społeczną. Została ona zainicjowana w 2014 roku. I tak przez cały listopad w wielu miejscach będzie można znaleźć puszki z logo fundacji, czyli charakterystycznym czerwonym sercem, na którym widnieje żółte słońce. To do nich można wrzucać datki, które również zasilą konta fundacji. Pojawią się one między innymi w wybranych sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych czy restauracjach.

Kolejnym, nieodłącznym elementem akcji jest specjalny bal charytatywny. Fundacja organizuje go w Andrzejki, tradycyjnie już w Lipcowym Ogrodzie. W programie, oprócz wyśmienitego menu i obietnicy znakomitej zabawy do rana na gości czekają również licytacje cennych przedmiotów i loteria fantowa.