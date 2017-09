Przedszkolaki! Pokażcie „Przedszkole marzeń”. Nagrody czekają

Co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział? Zasady są bardzo proste. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sieci ( www.lodybonano.pl), wybrać zakładkę „Wydarzenia” i odnaleźć w niej konkurs. Następnie należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy online.



- Dodatkowo, do pierwszych 50 placówek przedszkolnych, od których dostaniemy zgłoszenia, wyślemy fantastyczne zestawy do malowania: kredki, ołówki, flamastry, które na pewno przydadzą się do tworzenia prac konkursowych – mówi Sylwia Korpacz, przedstawicielka marki LodyBoano. - Zachęcamy wszystkie przedszkolaki i ich opiekunów do wzięcia udziału w naszej zabawie, której celem jest rozwinięcie dziecięcej wyobraźni przez ekspresję plastyczną. Liczymy, że powstaną ciekawe prace konkursowe, a ich przygotowania na pewno sprawią sporą frajdę uczestnikom.

Zadaniem grup przedszkolnych i ich opiekunów jest przygotowanie, prac plastycznych, które będą ukazywać ich wyśnione przedszkola.

- Nie narzucamy techniki wykonania prac. Mogą to być wyklejanki, wydzieranki, wycinanki, collage z wykorzystaniem najróżniejszych materiałów takich jak: farby, kredki, plastelina – dodaje Sylwia Korpacz.

Przedszkola, które zgłoszą chęć wzięcia w nim udziału, mają szansę na atrakcyjne nagrody:

- I miejsce: 2.000 zł plus 200 nagród książkowych;

- II miejsce: 1.000 zł plus 150 nagród książkowych;

- III miejsce: 500 zł plus 100 nagród książkowych.

Należy jednak pamiętać, że każda placówka może zgłosić tylko jedną pracę. Zwycięzców wyłoni specjalnie powołana komisja. Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora: Multi Ice Radosław Charubin, ul. Modrzewiowa 11, 15-521 Białystok/Zaścianki. Organizatorzy czekają na nie do 30 września br.