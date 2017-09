Sieńko i Syn partnerem CrossFit Białystok

Przedstawiciele obu podmiotów zaznaczają, że w szczególny sposób cenią pozytywną rywalizację i właśnie dlatego zdecydowali się na długofalową współpracę.

- CrossFit to niewątpliwie sport, w którym można zakochać się już po pierwszym treningu. Charakteryzuje go pozytywna rywalizacja, w tym przede wszystkim wzajemne wsparcie i wspólne dążenie do osiągnięcia perfekcji. To wyjątkowo bliskie założeniom naszej firmy – zaznacza Paweł Zubrycki przedstawiciel Sieńko i Syn. – Jesteśmy przekonani, że CrossFit ma ogromny potencjał na Podlasiu, a nam zależy na wzmocnieniu pozycji tego rodzaju aktywności. Nasza firma od początku swego istnienia wspierała cenne, lokalne przedsięwzięcia. Wierzmy, że efekty współdziałania przyniosą już wkrótce wzajemne korzyści.

Firma Sieńko i Syn stawia dopiero swoje pierwsze kroki w zaangażowaniu w sponsoring sportowy, ale nie mówi stop. W najbliższych planach przedsiębiorstwa są już kolejne pomysły na wsparcie regionalnego sportu.

W ramach zawartego porozumienia podlaski dealer Volkswagen i Audi wspomaga klubowiczów od strony technicznej. Ma to miejsce nie tylko w ramach codziennego funkcjonowania klubu lecz także przy okazji wydarzeń specjalnych. Przykładem tego może być otwarcie nowej siedziby CrossFitu przy ul. Kopernika 93, czy też impreza Yacht Camp.

Klub CrossFit tworzy grupa entuzjastów, którzy zapoczątkowali historię tego sportu w północno – wschodniej Polsce.

- Dzięki ciężkiej pracy, odwadze, szczęściu i ryzyku stworzyliśmy pierwszy i jedyny jak do tej pory afiliowany box CrossFit w naszym województwie. Pierwszy klub otworzyliśmy w 2013 roku. Od początku zakładaliśmy sobie nieustający progres marki i tak jest po dziś dzień. Z naszej inicjatywy udało się zorganizować prestiżowe zawody CrossFit obejmujące już zasięgiem całą Europę – Amarok East Side Challenge. Bardzo cieszy nas fakt podjęcia współpracy partnerskiej z firmą Sieńko i Syn. Mam nadzieję, że będzie ona owocna, a obie strony zyskają cenne doświadczenia i korzyści – podkreśla Michał Zalewski kierujący klubem CrossFit w Białymstoku.

W ostatnim czasie klub zyskał nową siedzibę. Z tej okazji salon Sieńko i Syn ufundował specjalny prezent, z którego mógł skorzystać jeden z klubowiczów - nowoczesne Audi A5 z pełnym bakiem na weekend.