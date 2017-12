Mistrzowski SUV dla Mistrzyni. Kamila Lićwinko ze wsparciem dealera Audi

Kamila Lićwinko to bez wątpienia jedna najjaśniejszych gwiazd nie tylko podlaskiej ale i polskiej lekkoatletyki. Teraz kariera sportsmenki nabierze dodatkowego rozpędu – i to dosłownie - bowiem mistrzyni poruszać się będzie nowym, „mistrzowskim” SUVem Audi Q5. To efekt współpracy z dealerem tej marki, białostockim salonem Sieńko i Syn.