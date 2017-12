Znana odzieżowa marka C&A pomaga w sfinansowaniu rehabilitacji

W sympatycznym spotkaniu uczestniczyli pracownicy sklepu, jej kierownik – Jolanta Łuczaj, która to wytypowała Fundację jako adresata pomocy oraz dyrektor regionalny sieci, Krzysztof Galan. Czek z rąk przedstawicieli marki odebrał Arnold Sobolewski, prezes Fundacji „Pomóż Im”, który podkreślał znaczenie tego wsparcia.

– Dziękujemy, że nasz trud i zaangażowanie zostały dostrzeżone. To dla nas ogromny powód do satysfakcji. Oczywiście nie kryjemy wzruszenia ale i zaskoczenia z powodu tak niecodziennego wsparcia. Dzięki Państwu będziemy mogli jeszcze lepiej i pełniej opiekować się naszymi hospicyjnymi dziećmi, a środki w całości przeznaczymy na niezwykle ważną rehabilitację. Bez systematycznych ćwiczeń nie są możliwe postępy w terapii. Niestety to jedna z najbardziej niedofinansowanych sfer w naszej działalności, dlatego tego typu pomoc jest dla nas tak bardzo ważna i cenna.

Krzysztof Galan, przypomniał, że sieć C&A za pomocą własnej Fundacji, aktywnie angażuje się we wsparcie organizacji pozarządowym na całym świecie. Fundacja wspomaga finansowo wybrane podmioty, które są wskazane przez lokalne oddziały firmy. To trzeci czek, jaki dotychczas trafił do białostockich organizacji.