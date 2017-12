Mikołaj grzeje ostro z prezentami do dzieci. MF Pajka Rally Team organizuje konkurs dla najmłodszych.

Nie od dziś wiadomo, że Święty Mikołaj przychodzi tylko do grzecznych dzieci, a do tych najgrzeczniejszych – zagląda w pierwszej kolejności. Boże Narodzenie jest coraz bliżej, więc przybysz z mroźnej Laponii powinien się pospieszyć, by zdążyć do wszystkich, którzy go wyczekują. Czy wystarczą mu sanie zaprzężone w renifery? A może… powinien przesiąść się do samochodu rajdowego?