Dobry Makarun w dobry punkcie

Dokładnie to lokal przy ul. Obrońców Pokoju 23, gdzie przez kilka ostatnich lat stołowali się studenci i okoliczni mieszkańcy, który upodobali sobie smaczne makaronowe dania, sprzedawane w charakterystycznych pomarańczowych pudełkach i w przystępnych cenach.

- Punkt miał dobry obrót i zyskał sobie sporą popularność - zachęca do inwestycji Marcin Szworak, jeden z twórców marki Makarun. - Ale właściciel postanowił przenieść swój makaronowy biznes w nowe, dogodniejsze dla siebie miejsce. Szukamy, więc franczyzobiorcy, który przejmie lokal a dokładnie - prosperujący interes. Jest to okazja, ponieważ odchodzi ryzyko związane z przyjęciem konceptu w określonym środowisku i pozyskaniem klientów. Restauracja jest urządzona, w pełni wyposażona i można w zasadzie z marszu ruszyć ze sprzedażą.

Atrakcyjność oferty przejęcia Makarun’a przy ul. Obrońców Pokoju polega nie tylko na kontynuacji działalności w sprawdzonym już miejscu, ale także na kwocie niezbędnej inwestycji. Aby uruchomić lokal wystarczy bowiem mieć w portfelu około 60 tys. złotych. Co ważne, 38 tysięcy złotych to kwota odstępnego.

- Nikt nie obiecuje, że będzie łatwo - mówi Przemysław Tymczyszyn, współwłaściciel sieci restauracji Makarun. - Ale kiedy franczyzobiorca zaangażuje się w pracę i marketing lokalu, to satysfakcja na widok nowych, stałych, a przede wszystkim zadowolonych klientów jest ogromna, a i portfel staje się adekwatnie cięższy. Wtedy ma się świadomość, że wykonana praca ma nie tylko sens, ale też przynosi sporo satysfakcji – również w wymiarze finansowym.

Makarun Spaghetti & Salad to krakowska firma, która w ciągu pięciu lat stworzyła w systemie franczyzowym sieć gastronomiczną, obejmującą 12 miast w Polsce. Ostatnio otworzyła też punkt w Hamburgu w Niemczech a lada chwila uruchomi lokal w Pradze. Pastę a la Makarun można już kupić w 25 restauracjach. Serwowane na wynos proste, ale niebanalne - bo na przykład doprawione czosnkiem niedźwiedzim, wzbogacone zdrowym jarmużem - makaronowe dania cieszą się dużym uznaniem klientów. W 2016 roku firma została doceniona podczas Food Business Awards, najważniejszego wydarzenia w branży gastronomicznej w Polsce. Zwyciężyła w kategorii "Fast-food".

Sieć ułatwia rozpoczęcie działalności gospodarczej także tym osobom, które nie mają doświadczenia związanego w prowadzeniem firmy. Wybór wiarygodnej marki zwiększa szansę na sukces. Jest to dobra opcja dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w branży gastronomicznej, ponieważ partnerzy w ramach franczyzy dostają gotowy brand, pełne know how na temat prowadzenia lokalu i technologii produkcji, dostęp do produktów w preferencyjnych cenach, pomoc w kwestiach formalno-księgowych i promocyjnych, a przede wszystkim sprawdzone menu wysokiej jakości.

Przedstawiciele sieci informują dodatkowo, że poza lokalem przy Obrońców Pokoju, sieć dysponuje jeszcze jedną niemniej atrakcyjną lokalizacją w Lublinie – w galerii Lublin Plaza. Oprócz nich, Makarun poszukuje chętnych do otwarcia punktów także w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście. W każdym z tych miast sieć również posiada precyzyjnie wybrane lokale wraz z wynegocjowanymi, korzystnymi warunkami najmu.