Makarun zawitał do Płocka

Wybór tego miejsca był rzecz jasna nieprzypadkowy. To położone przy ul. Wyszogrodzkiej 127 centrum handlowe jest największą i najnowocześniejszą galerią w Płocku. Z zewnątrz budynek wyróżnia się niepowtarzalną architekturą, w środku gości urzeka unikalny wystrój nadający Mazovii ciepłego i przyjaznego charakteru.

Istotną rolę odgrywa również szeroka oferta najemców. W galerii dostępne są produkty wielu marek debiutujących na płockim rynku – jak chociażby ZARA, Stradivarius, BERSHKA, H&M, New Yorker, Kazar czy Media Markt.

Już od piątku 17. listopada przerwy podczas zakupów w największym centrum handlowym w Płocku można spędzić racząc się oryginalnymi, włoskimi makaronami w formule „take away”. Te, podobnie jak we wszystkich należących do sieci restauracjach, tworzone są z najwyższej jakości produktów (jak chociażby włoskiego makaronu z pszenicy 100 % durum) i serwowane w towarzystwie unikalnych sosów i dodatków. To wszystko w połączeniu z atrakcyjną ceną sprawia, że oferta Makarun’a jest jedną z najbardziej ekonomicznych a zarazem najzdrowszych propozycji lunchowych w kraju.

A skąd pomysł, by kolejny punkt otworzyć właśnie w Płocku?

- Ten rynek bez wątpienia charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem. Widać to dokładnie po liczbie osób odwiedzających na co dzień Galerię Mazovia. Co więcej, historyczna stolica Mazowsza przez cały rok przyciąga też rzesze turystów zainteresowanych lokalnymi muzeami i zabytkami – mówi Karol Kożusznik, kierownik ds. rozwoju franczyzy. - Niesamowitymi atrakcjami, zwracającymi uwagę podczas otwarcia kolejnej restauracji był szczudlarz razem z naszą firmową, kubeczkową maskotką. W tym przebraniu wystąpili członkowie Teatru Form Wielu, którzy dodatkowo organizowali mnóstwo zabaw dla dzieci oraz angażowali dorosłych.

Restauracja w płockim centrum handlowym to już 25 lokal marki w Polsce i 6. prowadzony w centrum handlowym.