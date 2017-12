Prezent dla ukochanej na Mikołajki? Może bielizna?

Odpowiednio dopasowany biustonosz sprawia, że każda kobieta czuje się wyjątkowo i seksownie. Jednak występują one w przeszło 20 różnych rozmiarach i niekiedy same panie mają problem, by podczas zakupów wybrać idealny model.

- Mężczyzna, który zdecyduje się sprezentować ukochanej bieliznę, aby uniknąć niepotrzebnej wpadki może kupić body, koszulkę lub bodystocking. To produkty, które występują w jednym rozmiarze bądź w rozmiarach S, M, L, XL – radzi Edyta Skutnicka, projektantka bielizny i właścicielka firmy Axami.

Jeżeli jednak mężczyzna za wszelką cenę chce obdarować kobietę biustonoszem, powinien być w stu procentach pewien jaki nosi rozmiar.

- W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z kalkulatora rozmiarów, który znajduje się na stronie www.axami24.pl i jeżeli mężczyzna zna wymiary swojej wybranki, będzie mógł trafnie dobrać właściwą bieliznę – dodaje przedstawicielka Axami.

Co jednak, jeżeli panowie nie są pewni i obawiają się, że prezent nie zadowoli partnerki?

- Decydując się na bieliznę w żadnym wypadku nie można popełnić błędu, ponieważ źle dobrany rozmiar może sprawić przykrość każdej kobiecie. Nie znając wymiarów można podejrzeć w szafie metki na innych biustonoszach lub dyskretnie wypytać o to przyjaciółkę ukochanej – radzi Edyta Skutnicka.

Mikołajkowy prezent powinien być absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny. Przedstawiciele marki Axami na tę okazję proponują bieliznę w kolorach czerwieni lub w połączeniu jej z czernią. To odpowiedni moment na kupienie czegoś odważniejszego i innego niż tradycyjne, cieliste, gładkie biustonosze.



- Jeśli jednak partnerka woli klasykę i standardowe rozwiązania, Axami proponuje produkty z linii luxury. Gdy zaś para lubi zaszaleć można sięgnąć po komplet z linii sexy. Wówczas prezent nie będzie tylko dla niej, ale też... dla niego – dodaje Edyta Skutnicka.

Co ciekawe, w paczce od świętego Mikołaja może znaleźć się cały zestaw, czyli komplet bielizny, pończochy oraz kokieteryjny dodatek, np. maska, rękawiczki czy podwiązki. Dobrze jest wcześniej pomyśleć o takim prezencie i zaplanować jego kupno. Godzina przed mikołajkową randką, to nie jest dobry czas na podjęcie tak trudnej decyzji. Panowie, którzy nie zdążą na 6 grudnia kupić, bądź zamówić odpowiedniego prezentu, mogą to nadrobić wybierając unikalny bieliźniarski upominek, który znajdzie swoje miejsce pod choinką.