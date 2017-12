Mikołajki z dietetykiem

6 grudnia to dzień kiedy zasypujemy się prezentami. W tym roku może być on idealną okazją do tego, by zadbać o zdrowie zarówno własne jak i swoich najbliższych. Centrum Dietetyki Stosowanej w Białymstoku zaprasza na bezpłatne konsultacje z dietetykiem połączone z analizą składu ciała dla osób z BMI powyżej 30.