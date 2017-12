„Aukcja z sercem”. Licytuj i pomóż podopiecznym hospicjum dla dzieci

Całkowity dochód ze sprzedaży sportowych gadżetów zasili konto Fundacji. Dzięki temu hospicyjni podopieczni zyskają jeszcze lepszą pomoc i fachowe wsparcie, a Święty Mikołaj przyniesie im ogromny wór z prezentami.

- Dzięki szlachetności i uprzejmości wielu klubów sportowych z całego kraju trafiło do nas kilkadziesiąt cennych, sportowych pamiątek. To prawdziwa gratka dla fanów poszczególnych drużyn – mówi Inga Januszko - Manaches z Fundacji „Pomóż Im”. - Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej aukcji charytatywnej. To nie tylko znakomita okazja do tego, aby zrobić komuś wyjątkowy prezent pod choinkę, ale przede wszystkim możliwość pomocy. Dzięki temu my sprawimy radość naszym małym, dzielnym podopiecznym.

Aukcja wystartowała 4 grudnia i potrwa przez 2 kolejne tygodnie – do 17 grudnia.

- Obiecujemy, a przynajmniej bardzo się postaramy, aby wszystkie wylicytowane fanty zostały spakowane i wysłane już 18 grudnia tak, aby dotarły na czas do świąt! - dodaje przedstawicielka Fundacji.



Ze zdjęciami wszystkich sportowych przedmiotów, które zostały przekazane na licytację można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji: https://pomozim.org.pl/aukcja-z-sercem/ tam również znajduje się link do wszystkich aukcji na Allegro.

Na liście wystawionych na licytację przedmiotów są m.in.: koszulki meczowe wraz z autografami: Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań czy Legii Warszawa, siatkarska koszulka Jastrzębskiego Węgla, piłka do szczypiorniaka z podpisami Michała Winiarskiego, piłka ozdobiona autografami pierwszego zespołu Jagiellonii Białystok.

Jedyne w północno – wschodniej Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci istniej od 2009 r. Dzięki tej opiece, nieuleczalnie chore dzieci nie są skazane na długotrwały pobyt w szpitalu, ale mogą przebywać i żegnać się z bliskimi w swoich domach. Pod skrzydłami Fundacji znajduje się 30 maluchów, których codziennie odwiedzają przedstawiciel Fundacji, zapewniając pomoc medyczną, opiekę pielęgniarską, rehabilitację a także wsparcie duchowe i psychologiczne.