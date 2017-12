Świąteczna zbiórka dla zwierząt w Bielsku-Białej

Akcję wymyślili właściciele lokalu Makarun Spaghetti and Salad w Bielsku-Białej. Prywatnie to miłośnicy zwierząt - w domu opiekują się psem Lady, kotką Tosią, świnką morską Madzią i małą rybką o imieniu Aleks. Odwiedzają też często miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Reksia 48. I właśnie w czasie jednej z takich wizyt wpadli na pomysł, by przy okazji zbliżających się świąt pomóc, robiąc zbiórkę na rzecz jego podopiecznych.

- Główne zapotrzebowanie to karma, sucha lub w puszce. Brakuje jej przede wszystkim dla kotów. Ludzie o nich zapominają, przynoszą karmę tylko dla psów, a w ośrodku mieszka ponad 50 kotów. Schronisko chętnie przyjmie też koce, ręczniki, kapy, środki do pielęgnacji. Jeśli ktoś robi w domu przedświąteczne porządki i chciałby oddać w dobre łapy podobne przedmioty, niech pomyśli o zwierzakach. Opiekunowie proszą jednak, aby nie przynosić kołder i poduszek - czyli wszystkiego co ma wypełnienie - bo jest to niebezpieczne dla zwierząt - mówią właściciele Makaruna w Bielsku – Białej.

Rzeczy można dostarczyć do punktu Makaruna w Galerii Sfera I w Bielsku-Białej (lokal znajduje się obok kina Helios). Restauracja jest czynna codziennie (także w weekendy) od godz. 9.00 do 21.00. Akcja potrwa od 10 do 20 grudnia. Potem właściciele Makaruna spakują zebrane dary i jeszcze przed świętami zawiozą je do schroniska.

- Chciałabym, żeby darczyńcy zostali w odpowiedni sposób nagrodzeni za dobre serce. Dlatego wszystkim, którzy wezmą udział w zbiórce proponuję 20 proc. upustu na przesmaczne makaronowe dania w moim lokalu - zachęca właścicielka. - Będzie to dla nas zaszczytem.

Schronisko w Bielsku-Białej angażuje się w wiele akcji, które mogą odmienić losy porzuconych i bezdomnych zwierząt. Na oficjalnej stronie ośrodka prowadzona jest bezpośrednia transmisja i można podpatrywać, co zwierzaki wyprawiają, kiedy wydaje się im, że nikt na nie nie patrzy. Może później korzystając z tej kamerki, któryś z darczyńców zobaczy z jakim zapałem psiaki gryzą jego dawny ręcznik, a koty wtulają się w wysłużony koc.

Jeśli komuś jakiś piesek lub kot wpadnie szczególnie w oko i podbije serce, jest możliwość jego adopcji. Zdjęcia wszystkich podopiecznych schroniska wraz z krótkimi opisami też można obejrzeć w internecie. Może to będzie bezimienna (na razie!) suczka znaleziona 22 maja w Zabrzegu przy ulicy Korfantego.

„Jest jednak nieufna wobec obcych. Na jej zaufanie trzeba sobie widocznie zasłużyć” - piszą na stronie prowadzący schronisko.